李均龙遭否决…要尽快选出合适的继任者，填补司法部的空白. October. 07, 2023 08:11. . 大法院（最高法院）院长候选人李均龙的任命动议案昨天遭到否决。这是自1988年卢泰愚政府时期郑基承以后，大法院院长候选人任命动议案第二次被否决。在野党共同民主党和正义党制定否决党论后参加了投票。在野党制定否决党论，强行推进本应由议员们自行投票的案件，结果出现了司法首长空白事态，令人遗憾。但是李均龙作为比任何公职者都要求更高的道德性的大法院院长，是否是最佳候选人，也有必要回顾一下。 李均龙在3年的公职者财产申报中遗漏了家人持有的相当于10亿韩元的非上市股票。作为股票分红，10年间共收取了3.3亿韩元，并交纳了税金，但没有申报财产。长期担任法官的人“不知情”的解释，即使说是事实，也无法感同身受。李均龙的儿子在大学一年级时曾在国内最大的律师事务所金&张律师事务所实习。虽然李均龙没有参与儿子成为实习生的过程，但瓜田李下的事情本来就要谨慎。 李均龙只注重针对法院院长候选人推荐制、废除高等部长晋升制等大法院院长金明洙体制下实行的制度针锋相对，而未能出台阻止成为引进这种制度原因的司法行政官僚化，也未能拿出引导审判公正性和迅速性的对策。为迅速处理上诉审理案件而增加8名以上大法官的计划，关键不是想法，而是得到法院成员同意的执行力。 眼下，由于大法院院长的空缺，全体合议体审判变得不可能。由资深大法官担任的大法院院长权限代行不能指定大法官的继任者，因此，如果明年1月安哲相、闵裕淑大法官卸任，连小部审判也会出现差池。由于大法院的功能瘫痪，下级审理的顺序判决也只能被推迟。 总统室应该自我反省，为防止类似事件的发生付出过什么努力。比任何时候都更需要在野党协助的时候，反而与在野党更加对立。首先，尹锡悦总统应该尽快选出道德上没有瑕疵、具有对前任大法院院长取长补短智慧的新候选人。不能忘记，说服在野党的政治能力也是防止司法部功能瘫痪所必需的。

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