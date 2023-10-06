美国孤立主义愈演愈烈……半数共和党支持层“反对美军保卫韩国”. October. 06, 2023 08:57. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 调查显示，美国在野党共和党一半以上的支持层反对在朝鲜入侵韩国时投入美军进行防御。明年大选在即，随着前总统特朗普再次崛起、“孤立主义”“美国优先主义”趋势扩散，美国国内要求保卫包括韩国在内的同盟国的氛围正在减弱。不过，特朗普核心外交安保幕僚强调，应该持续进行“戴维营原则”等韩美日安保合作。 ● 坚持美国优先主义，“反对保卫韩国等同盟国” 据美国外交事务智库“芝加哥全球事务委员会”（CCGA）当地时间4日透露，9月7日至18日对3242名美国人进行调查的结果显示，回答“如果朝鲜入侵韩国，美军应该保卫韩国”的占50%。2021年同一调查的结果为63%，去年为55%。回答“反对美军保卫韩国”的占49%。 据分析，支持美军保卫韩国的支持急剧减少，是因为美国共和党的孤立主义、美国优先主义倾向增强。57%的执政党民主党支持层支持美军保卫韩国，而共和党支持层的支持率只有46%。53%的共和党支持层表示反对美军保卫韩国。 就在2021年的调查中，共和党支持层中“支持美军保卫韩国”的比率还高达68%，高于民主党支持层（61%），但去年暴跌至54%，今年进一步下降。“支持美军驻扎韩国”也从2022年的77%大幅下降到今年的63%。 反对把美军投入同盟国纷争的呼声加强，并不只是针对韩国。如果中国和日本之间发生武力冲突，55%的人反对“美军应该介入并保卫日本”。芝加哥全球事务委员会分析称：“对美国保卫同盟国的党派分裂正在扩大。共和党人认为，在阻止（中南美）非法移民方面，利用美军更为重要。” ● “戴维营协议多亏了特朗普” 随着美国内部孤立主义倾向的增强，不少人担心，如果特朗普在明年大选中再次获胜得到执政权，韩美日安保合作后退或裁减驻韩美军等同盟风险将全面爆发。但特朗普方面对此也进行了反驳。 曾在特朗普政府担任总统国家安全事务助理的罗伯特·奥布莱恩当天在韩美问题研究所（ICAS）的访谈中表示：“我知道大家担心美国变得越来越孤立主义。美国最大的优势是有着真正的同盟国。”他强调：“虽然对拜登政府持批评态度，但戴维营协议是值得称赞的成果。它建立在特朗普政府构建的基础上。” 奥布莱恩还讲述了2019年文在寅政府宣布废除《韩日军事情报保护协定》后的一段轶闻：当时韩美日安保首长在白宫会晤后，他面见特朗普总统向他说明了韩美、美日同盟和韩美日合作的重要性。 奥布莱恩表示：“韩美日三角合作与四国联盟、澳库斯一道，是美国最重要的安保关系。预计韩国将与加拿大、日本等一起加入美、英、澳参与的安全合作机制奥库斯。” 对于朝核问题，他指出：“特朗普政府最为接近实现无核化目标。克林顿政府浪费了阻止朝鲜核开发的最后最佳机会后，任何美国政府都没有达到无核化目标。”

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