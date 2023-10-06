逾五成美国保守阶层“反对朝鲜入侵时保卫韩国”……威胁不仅仅只是特朗普. October. 06, 2023 08:53. . 据调查，49%的美国人的想法是“反对美军在朝鲜入侵韩国时进行保卫”。保守的共和党支持者中持反对意见者占53%，民主党支持层中这一比例为43%。这是美国芝加哥全球事务委员会上个月以3200多名美国人为对象进行年度舆论调查得出的结果。这些数据表明，美国一半左右的选民并不了解相互保卫这一韩美同盟的核心，也不觉得有必要大受束缚。支持保卫韩国的舆论从2年前的63%下降到了50%。 不愿军事介入的美国舆论有可能成为韩国安保战略的重要变数。现政府主张自由阵营的团结，致力于韩美日三国共同合作的新框架。但此次调查表明，韩美同盟的相互保卫承诺以及针对朝鲜核和导弹威胁增加的三国立即共同应对，可能不会像韩国期待的那样正常启动。 美国国内确实有舆论对冷战结束后继续充当全球警察感到疲惫。深入这些选民而当选的前总统特朗普曾在白宫会议上讲话称：“不知道为什么大规模维持（需要巨额费用的）驻韩美军。”这样的特朗普在明年大选之前成为共和党候选人的可能性非常大。特朗普最近在美国众议院暂时排除支援乌克兰重建等花费32万亿韩元的预算案时也表示：“我想重建美国，而不是乌克兰。”对于选民来说，这可能会被美国优先主义所吸引。如果特朗普二次执政成为现实，特朗普的个人外交构想和保守舆论相结合，俨然存在脱离同盟外交框架的可能性。 面对明年11月美国大选，韩国有必要调整安保战略。不仅是拜登政府，也要推进与组建特朗普二期的共和党专家小组的秘密对话。特朗普过去的安全幕僚们在特朗普的美国优先主义和传统同盟外交之间起到了均衡器的作用。此外，韩国政府还应致力于开展公共外交，向美国普通民众说明70年韩美同盟对美国国家利益的帮助。与此同时，韩国政府还应考虑到美国政府在驻韩美军问题上与韩国意愿不同、试图缩减规模和变更任务的万一情况，冷静地改组韩国军队、进行相关的准备。

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