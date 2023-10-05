美国国会因8名强硬派的“否决政治”陷入瘫痪……混乱局面长期化令人担忧. October. 05, 2023 08:27. by 华盛顿=常驻记者文炳基、尹多彬记者 weappon@donga.com、empty@donga.com. “我宣布美国众议院议长职位空缺。” 当地时间3日，美国众议院议长凯文·麦卡锡的罢免决议案通过后，华盛顿国会议事堂一片寂静。在野党共和党的一名议员对主导罢免同党所属麦卡锡的共和党强硬派议员大喊：“现在该怎么办（Now what）？” 联邦政府“关门”（暂停业务）的危机刚刚平息，美国政界就因首次发生的众议院议长被罢免事件陷入了无法预测的大混乱之中。有人担心，随着“否决政治（vetocracy）”在以对话和妥协为基础、自诩现代民主主义中心的美国国会肆虐，政局混乱将长期化。 ● 由8名议员主导的极端拒绝政治 由“否决权（veto）”和“政治（cracy）”的合成词“否决政治”是指无条件拒绝对方政策和主张的极端党派政治。2013年，因民主党和共和党围绕奥巴马医疗改革方案的矛盾，美国联邦政府被迫“关门”时，斯坦福大学教授弗朗西斯·福山使用这一词汇表示慨叹，后广为人知。 当天的罢免案是从围绕明年预算案的共和党内讧开始的。联邦政府面临关闭危机后，麦卡锡最近与拜登政府达成协议，通过了为期45天的临时预算案。对此，重视减少财政赤字的共和党强硬派议员组织“自由党员大会”表示强烈反对。“自由党员大会”所属的众议员马特·盖茨2日突然提交了众议院议长罢免案，在一天后进行的表决中出乎意料地获得通过。 2015年成立的“自由党员大会”所属人员约45人。其中赞成解除麦卡锡职务的只有8人。尽管如此，罢免案仍得以通过，是因为共和党在众议院435席中所占议席只比过半数（218席）多出3席。也就是说，由于是只拥有221个议席的微弱优势多数党，只要党内部分议员脱离，就有可能发生与主流意愿完全不同的事情。当天，面对明年大选，执政的民主党全体议员内心满怀对麦卡锡的排斥、满心期待共和党内讧，并以党论投了赞成票，再加上8名共和党强硬派的脱轨，罢免案得以通过。 “自由党员大会”期间受到了以“否决政治”为武器使国会瘫痪的批评。前任众议院议长保罗·里安在与“自由党员大会”进行较量后，干脆于2019年退出政界。麦卡锡在今年1月当选议长时，因“自由党员大会”的反对，经过15次表决才勉强成为议长，结果在9个月后被赶下台。 麦卡锡表示，“不后悔试图通过协商找到解决方案”，并辞去了议长职务。他还批评“自由党员大会”“反对一切”。 ● “很难选出继任议长”……众议院有可能长期瘫痪 众议院最快将于11日选出新任议长。白宫当天发表紧急声明表示：“美国所处的紧急课题不会等待。希望尽快选出议长。” 但是，麦卡锡已宣布不会再次参选，在强硬派左右的政治环境下，任何共和党领导层出身的人士都很难轻易出面。主导罢免案的盖茨表示：“支持党鞭史蒂夫·斯卡利斯担任下届议长。”但据悉，斯卡利斯正在与血癌作斗争，而且本人的意愿也不强烈。 美国政界混乱的长期化不可避免。庆熙大学教授徐廷建（音，政治外交学）认为：“众议院议长因8名议员而被罢黜，这是‘50比50’政治导致的结果，也是惨状。”梨花女子大学教授李钟坤（音，政治外交学）表示：“罢免众议院议长只有第一次是困难的。不管谁成为新任议长，都只能看‘自由党员大会’的脸色，如果想稍微协助民主党，就要冒（被罢免）的危险，政治不确定性增大了。”

한국어