从首尔昌德宫到华城思悼世子墓……再现正祖大王陵行次. October. 05, 2023 08:26. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔市和京畿道等4日表示，将于8日和9日举办再现从昌德宫途径水原华城最后抵达隆陵、正祖1795年乙卯年远行的历史文化庆典“2023年正祖大王陵行次共同再现”。 该活动作为地方自治团体联合庆典，是从1996年京畿水原市再现陵行次部分区间（8公里）开始的。2016年首尔市开始参与其中，再现昌德宫到水原华城的队伍行进，2017年开始在京畿华城市的参与下，可以再现从昌德宫到隆陵的整个区间。 远行意味着朝鲜时代的国王前往父母的墓地。隆陵是过去被称为显隆园的思悼世子的墓。 今年的活动将再现从昌德宫到隆陵的共59.2公里区间中的43.3公里。首尔市负责从钟路区昌德宫到衿川区始兴5洞居民中心的区间。水原市和华城市将再现从京畿安养市到华城市隆陵的区间。 在首尔区间，将在龙山区诺德尔岛（也称鹭得岛）与非物质文化遗产拥有者等一起举行“2023首尔非物质文化庆典”。光化门广场等主要据点还准备了多种体验项目。 为了活动，7日至9日首尔水原华城、安养市内部分区间将进行交通管制。从首尔区间的情况看，8日凌晨3时到11时30分，栗谷路、敦化门路、钟路的部分通行将受到限制。下午4时30分~6时，衿川区厅前的十字路口~衿川区厅入口交叉路口等将被封锁。详细的交通信息可以在首尔地方警察厅、首尔市交通信息中心、水原市、水原文化财团、华城市文化财团、“2023正祖 孝文化节”网站等进行确认。 首尔市表示：“今年正祖大王陵行次除了再现远行队伍外，在各据点还准备了丰富多彩的娱乐活动”，“期待中秋连休到韩国文字节（10月9日）期间，广大市民前来缅怀正祖的孝心、爱民、沟通的政治，找回日常生活的活力。”

한국어