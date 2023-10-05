韩国经济遭遇“利率、汇率、油价”三高叠加打击. October. 05, 2023 08:26. by 李东勋记者、纽约=常驻记者金贤洙 dhlee@donga.com、hskim@donga.com. 由于担心高利率长期化，美国10年期国债利率超过4.8%，刷新了16年来的最高值。由此，4日韩元价值与股价一齐暴跌等，韩国金融市场出现动荡。有人担心，与最近呈上升趋势的国际油价相结合，高利率、高汇率、高油价的三高可能会对韩国经济造成打击。 当地时间3日，起到世界债券利率基准点作用的美国10年期国债的利率比前一天上升0.12个百分点，达到4.81%，刷新了2007年8月以来的最高值。30年期美国国债的利率也上升到4.95%，接近5%。随着高利率忧虑的扩散，被称为“恐怖指数”的芝加哥期权交易所的变动性指数（VIX）比前一天上升2.17点（12.32%），以19.78点刷新了6个月以来的最高值。VIX在盘中一度超过了被称为“心理防线”的20。 结束漫长的中秋长假后，4日开放的韩国金融市场同时吸收来自美国的高利息恐怖冲击，出现了巨大波动。当天，韩元对美元的汇率比前一个交易日暴涨14.2韩元（韩元贬值），以1363.5韩元收盘。自9月27日（1356韩元）以后，再次刷新历史最高纪录。韩国综合股价指数暴跌59.38点（2.41%），以2405.69收盘。韩国综合股价指数自今年3月27日以后时隔6个月再次跌出2410点。KOSDAQ指数也暴跌33.62点（4.00%）。 由于对高利率长期化的恐惧，强美元现象日益突出，日元对美元的汇率一度突破心理防线1美元兑150日元。日元贬值会降低与日本的出口竞争品种的价格竞争力，对韩国的出口产生负面影响。 专家们担心，“三高”导致的企业业绩恶化和消费萎缩可能会降低经济增长率。最近JP摩根等主要全球投资银行预测，韩国明年的经济增长率继今年之后将停留在1%左右。未来资产证券研究员徐相瑛（音）表示：“高利率提高了企业的金融费用，很有可能导致业绩恶化。”

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