“连续13年国内短跑第一人”金国荣，在第四次出战的亚运会上首次获得奖牌. October. 05, 2023 08:26. by 任寶美 bom@donga.com. 金国荣（32岁）的道路总是很孤独。2010年当时19岁的金国荣以10秒34的成绩跑完了100米，打破了徐末九（1956~2015年）保持31年之久的韩国纪录，再到2017年跑出10秒07，他独自四次刷新了韩国纪录。 但是金国荣在国际大赛上首次获得奖牌的瞬间并不是孤身一人。3日，在杭州亚运会男子4乘100米接力决赛中，金国荣与李正泰（27岁）、李宰成（22岁）、高承焕（26岁）一起追平了韩国纪录（38秒74），并获得了铜牌。这是韩国自1986年在首尔亚运会上获得铜牌后，时隔37年再次在男子4乘100米接力赛上获得奖牌。 金国荣从2010年广州亚运会开始参加亚运会，但此前一直与奖牌无缘。在2018年雅加达-巨港大赛200米比赛中获得第四名是他的最好成绩。金国荣在5月的国家代表选拔赛时小腿受伤，因此在本次大赛上只参加了4乘100米接力赛。 从8月开始加入接力队的金国荣对首次参加亚运会的后辈们说“一定能做到”，增加了后辈们的自信心。此前在接力赛上出任第四棒或第三棒的金国荣此次也接到了出任第四棒的邀请。但他同时表示：“不能一开始（排名）就落后。我有很多经验，所以我会出任第二棒。”最终，作为第二棒出场的金国荣以不输给获得该项目金牌的中国队的节奏，把接力棒交给了第三棒李宰成。 韩国接力代表队在2014年韩中日田径对抗赛上，与这次相同，成绩为38秒74时，第三棒选手就是金国荣。金国荣说：“我把弯道技巧和接棒的时间都告诉了（李）宰成。今年连续跑第三棒的宰成甚至说‘现在闭着眼睛也能过弯道了’。” 计划在本次大赛结束后结束国家代表生活的金国荣表示：“可以痛快地隐退了。希望以该奖牌为开端，韩国在每届亚运会上都能持续获得短距离项目的奖牌”，“16年间作为国家代表得到了很多支援。在2026年亚运会上，我将把自己拥有的所有技巧传授给后辈们，争取在4乘100米接力中获得金牌。”

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