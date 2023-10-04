首尔市：“SAMPYO Remicon用地，2年内将被利用为文化休闲空间”. October. 04, 2023 08:05. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔市3日表示，将把位于城东区圣水洞的SAMPYO（三票）Remicon用地打造成文化休闲空间，从5日开始向市民开放。 该地皮从1977年开始被用作SAMPYO Remicon工厂，去年8月工厂拆除后设置了栅栏，限制接近。首尔市和城东区正在推进将该地皮活用为全球业务地区的方案。 首尔市决定在正式开始开发之前的2年左右时间里，将这里利用为市民的文化休闲空间，并于今年5月与城东区及SAMPYO产业签订了业务协约（MOU）。因此，用地将建设演出场（8500平方米）、草坪广场（4880平方米）、停车场（1万380平方米）等。 演出场在必要时设置设施，可以多样地用作室内外演出场。停车场将被用作包括首尔林乘客在内的市民可以自由使用的公共停车场。文化演出空间使用许可和停车场运营等由城东区负责。 首尔市将于5日下午1时30分举行市民开放活动。之后还将举行开场纪念演唱会等。SM男子组合“NCT127”将于6日举行演出。7日和8日将举行“Peaches ONE UNIVERSE FESTIVAL 2023”活动。 首尔市未来空间企划官洪善基（音）表示：“希望通过此次临时开放，SAMPYO用地能够成为进一步提高市民生活的空间。” 首尔市为了在2年的临时开放结束后开发成全球业务地区，正在进行国际设计公开招募。公开招募结束后，将选定优先协商对象，并着手进行协商。首尔市相关人士解释说：“计划将SAMPYO用地建设成在功能、物理上与首尔的产业、文化、交通联结的城市空间。”

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