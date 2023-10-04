“挑战亚运会三连冠”，韩国女子手球队击败中国队晋级决赛. October. 04, 2023 08:05. by 金培中 wanted@donga.com. 挑战亚运会三连冠的韩国女子手球队顺利进入了决赛。 3日，在中国杭州浙江工商大学体育中心举行的与中国队的亚运会女子手球半决赛中，韩国队以30比23获胜。最终的决赛将于5日下午6时在同一地点举行。 近20年来，韩国女子手球队从未输给中国队。在2004年广岛亚锦赛半决赛中以1分之差（25-26）败北是最后一次。在当天比赛之前，韩国队与中国队的历史战绩为36胜3平3负，遥遥领先。但是在中国队的主场，韩国队在比赛初期陷入了苦战。坐满赛场的3000多名中国观众持续高喊“加油”，为本国运动员加油助威，而依靠观众单方面助威的中国选手们也在失球后立即用快攻得分等，以多跑动一步的手球向韩国队施压。上半场韩国队仅以15-14，1分的微弱优势保持领先。 进入下半场后，韩国队的竞技状态有了很大的提升。下半场开场两分钟后，中国队攻入一球，将比分追成15比15平，但此后20多分钟内，中国队只得到了4分，而韩国队拿到13分，双方的比分差距瞬间被拉大至9分（28比19）。上半场不停歇跑动的中国选手们似乎体力开始下降，脚步变得沉重，韩国选手们则熟练地钻进了中国选手们露出的空挡，逐渐积累了得分。 效力于被评为欧洲最高等级手球联盟的匈牙利联赛的选手柳恩熙（33岁）获得了两队所有选手中的最高分7分，队长李美京（32岁）和姜京敏（27岁）也分别拿到了6分和5分。 自1990年北京亚运会开始女子手球成为亚运会正式比赛项目后，韩国队8届大会7次夺冠。球队在2010年广州亚运会上只获得了铜牌，这是唯一的“零金牌”。

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