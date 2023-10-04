韩美同盟70周年……更加进化的未来和平繁荣的核心轴. October. 04, 2023 08:04. . 韩美同盟的基础——《韩美相互防卫条约》在本月1日迎来了签署70周年。两国都在举行各种纪念研讨会和学术活动。历届韩美联合军司令们通过贺词表示：“韩美同盟是全世界所有人的骄傲和希望的基石。”韩美外长们互相评价称“必需的全球伙伴关系”“最强大、最成功的同盟”，并承诺加强合作。 大韩民国的成长和发展历史很难与韩美同盟分开来解释。在朝鲜的侵略威胁下，韩国之所以能够实现急速的民主化和产业化，是因为有了美国坚定的安保支援。韩美同盟是针对平壤不断进行核开发、维护韩半岛和平的基础，也是将韩国从战争的废墟中提升为世界前十位经济强国的原动力。在最近的韩美关系认识调查中，回答“韩美同盟很重要”“有事时美国会支援韩国”的应答者分别超过了全体应答者的90%，这充分体现了韩国人对于同盟的信任。 韩美同盟现在已经超越了传统的军事安保，在经济、技术等全方位扩大范围，正在进化。作为为加强半导体和电动汽车电池等核心产业项目的全球供应网而携手合作的核心合作伙伴，合作讨论比任何时候都更加紧密。两国正在讨论在首脑会谈上承诺的生物、宇宙、量子计算等尖端新兴技术开发合作的具体履行问题。 虽然韩美同盟达到了历史最高水平，但需要共同解决的挑战和课题也比任何时候都难。公然在宪法中明示“核（武器）高度化”的朝鲜正与俄罗斯密切接触，积极确保侦察卫星和远程导弹技术。在乌克兰-俄罗斯战争长期化、新冷战格局逐渐形成的情况下，台湾海峡和南中国海仍然存在安全上的不安。在美中之间的技术霸权竞争中，本国优先主义的潮流也有加剧的征兆。超越东北亚，全球安保和经济等整体交织在一起的复合危机波涛不容小觑。 现在，韩美两国面临着把同盟升级为未来合作新框架的新课题。现在应该集中力量通过《华盛顿宣言》承诺的加强延伸威慑等巩固同盟。两国都应确保合作的持续性，避免因大选和政权交替等国内政治变数而动摇同盟。在寻找实现双赢的最佳协议点的过程中，还要培养能够堂堂正正提出我们要求的同盟外交力量。期待作为未来和平与繁荣的核心轴一起书写的另一个70年的同行。

한국어