国民年金基金资产超过1000万亿韩元. September. 28, 2023 09:32. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 国民年金的基金资产突破1000万亿韩元。这距离1988年实施国民年金制度过去了35年。 据国民年金基金运用本部27日透露，基金资产（1001.8万亿韩元）本月15日首次超过1000万亿韩元。在全球养老基金中，这是继日本公共年金（GPIF）、挪威主权财富基金（GPF）之后的第三位。 自1988年实施国民年金制度后，开始积攒公积金。基金运用本部1999年成立后，随着投资专业性的加强，基金资产的增加速度加快。基金资产2015年首次超过500万亿韩元，但到达成1000万亿韩元仅用了8年时间。如果维持现行的年金供需条件，预计到2040年将增加到1755万亿韩元。但是，由于人口减少等影响，如果维持现行的保险率等，预计在2040年达到顶点后，将转为减少趋势。 专家们指出，为防止国民年金枯竭，需要提高保险率，但也要提高投资收益率。国民年金从中长期来看，正在扩大海外股票和替代投资等风险资产投资，推进投资组合的多元化。 据统计，国民年金的累计收益金自1988年设定后到去年为止为451.3万亿韩元，年均累计收益率为5.11%。从今年1月到7月，运营收益率为9.74%（暂定），比去年同期（-4.69%）上升14.43个百分点。从今年年初到7月，全球通货膨胀和利率上调基调缓和趋势持续，提高了股票和债券投资的收益率。各资产金额加权收益率分别为，国内股票20.68%、海外股票19.07%、国内债券2.92%、海外债券3.98%、替代投资3.40%。

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