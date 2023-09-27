亚美尼亚人因“种族清洗”恐惧正“拼命逃离阿塞拜疆”. September. 27, 2023 08:08. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 在连接欧洲和中亚的高加索地区宿敌亚美尼亚和阿塞拜疆的再冲突激化的情况下，随着阿塞拜疆掌握了核心纷争地区纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，又称纳卡地区），害怕“种族清洗”的亚美尼亚裔居民正在拼命逃离该地。 据美联社等媒体报道，亚美尼亚政府25日表示，纳戈尔诺-卡拉巴赫一带至少有6650多名居民进入了亚美尼亚。纳戈尔诺-卡拉巴赫亚美尼亚自治政府领导层主张：“该地区99%的亚美尼亚裔居民希望入境。” 拥有12万人口的纳戈尔诺-卡拉巴赫，其居民大部分是从苏联时期开始居住的亚美尼亚人。但是，该地区属于1991年苏联解体后独立的阿塞拜疆，亚美尼亚人组成自治政府宣布独立，成为两国的火药库。 两国在俄罗斯的斡旋下，一直维持着势力均衡，但在俄罗斯专注于乌克兰战争期间，双方再次发生了武力冲突。阿塞拜疆19日以地雷爆炸导致本国平民死亡为由发动攻击，20日接受自治军势力的投降，并控制了该地区。 纳戈尔诺-卡拉巴赫的居民们认为，以这种状态达成停战协定后，无法生存下去，由此开始大逃亡。一位居民对《路透社》表示：“没有人回去。纳戈尔诺-卡拉巴赫的故事现在永远结束了。”

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