共同民主党院内代表洪翼杓：“将和李在明一道，争取明年议会选举的胜利”. September. 27, 2023 08:08. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 被归类为“泛亲李在明派”的三选议员洪翼杓（56岁，首尔中-城东甲）当选共同民主党新的院内代表。在26日下午在国会召开的共同民主党议员全体大会上，洪翼杓通过决选投票战胜南仁顺、金民锡议员（按得票顺序）当选。 洪翼杓在当选接受演讲中强调维持“李在明体制”。他说：“我们将成为一个团队，与李在明代表（党首）一起打造能在明年议会选举中胜利的力量。” 此次补缺选举是李在明逮捕同意案在国会获得通过事件引发责任论、“非李在明派”前院内代表朴光瑥辞职后举行的。洪翼杓在4月的院内代表选举中败给了朴光瑥，但经过再次挑战，成为了第一大在野党的院内负责人。 李在明当天出席了在法院举行的拘捕令实质审查。如果李在明被拘留，洪翼杓将根据共同民主党党章、党规，在党代表缺位时代理权限。洪翼杓在当选后会见记者时表示：“虽然确信（李在明代表的拘捕令）当然会被驳回，但是根据结果，党也会以相当不寻常的觉悟进行斗争。如果明天（拘捕申请）被驳回，我去（与李在明代表）见面，将就今后党的运营问题进行全面协商，以李（在明）代表为中心，为明年的选举做好准备。” 对于有人提出要对在李在明逮捕同意案表决中投赞成票的议员们进行惩戒一事，他表示：“虽然要保障民主性和多样性，但也有时候因此要承担政治责任。” 共同民主党当天破例将发表政见和投票、开票全部闭门举行。对此，上周末主动辞去指名职最高委员职务的“非李在明派”议员宋甲锡抗议说：“非公开发表政见的理由是什么?”

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