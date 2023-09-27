第三期新城市3万套等公共住宅追加供应5万套. September. 27, 2023 08:08. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 政府决定在第3期新城市和首都圈新宅地追加供应5万套公共住宅。为了难以筹措房地产项目融资（PF）贷款的建筑公司，还将增加PF保证规模。这是为了防止今年以来住宅许可量和开工量急剧减少，今后因住宅供应不足导致房价不稳定。但是，公共供给作为中长期事业，能否在2、3年后立即解决供给不足还是个未知数，再加上增加房价立即上涨的首尔市中心住宅供给也没有合适的方案，因此其实效性令人怀疑。 政府26日在政府首尔大楼举行了“第6次房地产相关长官会议”，并表了包含上述内容的《为国民居住稳定的住宅供应活性化方案》。首先，公共部门追加供应12万套住宅或提前供应时期。在第三期新城市增加住宅用地，追加建设3万套，并提前到今年11月公布新宅地，规模也将增加到2万套，达到8.5万套。虽然出售给民间，但事业被推迟的公共宅地将转换为韩国土地住宅公社（LH）等公共事业，供应5000套左右的公共住宅。 民间部门为了将事业者中标的公共宅地卖给其他事业者，将放宽1年的转卖限制。房地产PF贷款担保规模也将从10万亿韩元扩大到25万亿韩元。为了刺激非公寓的需求，60平方米以下的小型住宅（公示价格首都圈1.6亿韩元，地方1亿韩元）的拥有者在申购时将被当作无住宅者。 韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩（音）表示：“虽然发出了扩大供给的信号是值得肯定的，但是公共供给到实际供给需要时间，再加上高利息、工程费上升等困难依然存在，因此很难立即显现效果。”

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