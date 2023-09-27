升级成为爸爸的宋仲基：“内心产生了要活成更好的人的想法”. September. 27, 2023 08:08. by 崔智善 aurinko@donga.com. “孩子出生后，我觉得应该成为堂堂正正的人。也产生了要以更好的人生活的想法。最重要的是孩子真的太漂亮了。” 演员宋仲基（38岁）提起刚出生100天的儿子，开心地笑成了半月眼。25日，记者在首尔钟路区的一家咖啡厅见到了虽然不知不觉间已接近不惑之年、并首次升级成为父亲，但依然散发着美少年气息的他。 宋仲基将在下月11日上映的电影《祸乱》中饰演黑社会势力的小头目“CHIGUN”。电影曾受邀参加今年5月举行的戛纳电影节“一种关注”单元。在小时候因事故而撕裂的耳朵，黑斑的脸庞狼吞虎咽地喝着辣汤的电影中，他的样子多少有些陌生。比外表更陌生的是他既不抱希望也没有任何欲望的表情。 宋仲基在电视剧《成均馆绯闻》（2010年）中饰演富家公子具龙河一跃成为明星，之后他总是被冠以“花美男”的修饰语。线条纤细的脸庞、白皙的皮肤看起来与“辛苦”这个词不相符。但是他总是渴望在黑暗、粗暴的世界里扮演男人。他说：“我想拍一部具有黑暗、凄凉情绪的作品。过去有机会做的时候没能做，这对我个人来说是个遗憾。”他补充说，“本来很想尝试不遵循商业电影公式的黑色电影，但（看到《祸乱》剧本的）时机好像很合适。” 他的个人生活也发生了变化。宋仲基今年1月与演员出身的英国人凯蒂•路易斯•桑德斯结婚，6月两人的儿子出生。在此过程中，还出现了有关凯蒂过去的谣言。他说：“有些新闻感觉像在写小说一样（荒诞）。因为不负责任的态度感到愤怒，受到了很大的伤害。作为丈夫，我非常生气。”据说，他对妻子“不要生气”的明智态度进行了反省。育儿是在妻子出生长大的意大利罗马进行的。他笑着说：“我们两人都是第一次为人父母，所以正在‘努力’地抚养孩子。” 在美国、英国有人脉的妻子的帮助下，他为了出演海外作品，不断挑战试镜。他说：“好像在导演方面没有天赋，所以现在还没有想法。现在应该好好演戏。”另外，他还表示作为制作人，想努力发掘好的作品。 “对制作、企划很有兴趣。也有和所属公司的制作人开始企划的作品。我想对拍自己想拍的作品感到满足，并对结果尽到责任。我觉得有责任感才是好大人。” 从中可以看出既是演员又为人父母的一个人的决心。

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