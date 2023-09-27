世界关注的只是“韩流”而不是“韩国”. September. 27, 2023 08:07. . “最近美国人对韩国文化的关心是我一生都没有经历过、也没有预想到的状况。” 美国智库“国际战略研究中心（CSIS）”负责亚洲事务的副所长兼韩国务 首席研究员维克托·车当地时间15日在美国华盛顿会见笔者时做出了上述表示。 他在介绍围绕韩半岛的安保合作关系和今后的展望时表示，“一定要说说这件事”，提到了“软实力”的重要性。在美国乔治敦大学讲授国际政治学和韩国学的维克多·车表示：“20年前第一次讲授韩国学时，学员只有五六人，其中包括旅美侨胞第二代。但是上学期听课的学生增加到了50多名，几乎没有亚裔学生。” 当被问及他在第一堂课上讲授韩国学的原因时，回答“因为关心朝鲜核问题”的学生中，只有一人在国防领域工作。回答“对短期内实现民主化和产业化的国家感到好奇”的学生也只有两三人。其余的人都说“是因为K-POP（韩流）”。此外，美国现代语言协会关于最近10年间对美国大学外语授课实态的调查结果显示，只有韩国语激增了60%以上。 笔者最近在韩国媒体振兴财团的支援下访问美国，见到了维克多·车等，并与CNN、CBS、公营广播NPR、赫芬顿邮报等所属记者进行了讨论。美国记者们也异口同声地表示：“不分阶层和世代，对韩国文化非常关注。”如果只听到这里，就会出现所谓的“国家自豪主义”现象。 但是，认识到他们的关心不是停留在“韩国”而是“韩国文化”的事实，并没有花很长时间。当被问及釜山申办2030世博会的可能性时，一名记者说：“说实话，在美国国内，世博会的话题完全不是关注的对象。最近访问釜山听取说明后才知道韩国已经进入了申办战。”这与韩国政府和企业“全力以赴”申办战的情况有很大差距。 最近在韩国引起强烈赞成和反对争议的日本福岛核污染水排放情况如何？夏威夷选区美国民主党众议员埃德·凯斯14日接受笔者采访时表示：“如果确认科学证据，我认为危险已经最小化。虽然夏威夷也有反对排海的人，但不像韩国那样多。”另外，他还表示：“不管怎么说，这是与（韩国）国内政治交织在一起的部分，（反对的）反应也是没有办法的事情。” 看到这样的反应，我想也许大部分韩国人都会认为，外国人只关注韩流，回避了对韩国的客观视线。上个月，由于国际社会对新万金世界童子军大会管理不善的批评声越来越高，韩国政府举办了韩流演唱会，解除了燃眉之急。但是应该放弃把韩流和韩流形象当作万能钥匙来解决当前问题的想法。因为在陶醉于对韩流的称赞中，韩国这个国家可能会被遗忘。

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