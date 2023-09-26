地区护士不得对褥疮进行消毒……要修改61年的陈旧医疗法. September. 26, 2023 07:55. . 据统计，随着高龄化地区社会的护理需求增加，全国地方自治团体所属的护理职公务员达1910名。这是首次确认不属于医院或保健所的地方自治团体行政福利中心（原居民中心）的护士规模。他们给地区居民提供健康咨询，进行慢性疾病患者管理及预防工作。访问护理难以负担护理费的出院患者或附近没有医院的医疗弱势群体，填补照顾空白，也是地区护士的工作。 但是，由于医疗法严格限制护士的业务领域，福利中心的护士规模接近2000人，但实际作用有限。根据现行法律，护士业务被束缚在“医疗机构内”“在医生指导下实施的诊疗补助”上。福利中心没有医生，按照法律，护士们能做的事情并不多。对褥疮患者进行消毒、排痰、换大小便袋等工作，也要接受处罚。就连简单的血压和血糖测定，在今年上半年保健福利部做出“护士可以单独进行”的权威解释之前，存在违法嫌疑，因此不敢向保健所移交患者，哪里还有比这更低的效率。 随着老年人口剧增，难以恢复原状的慢性患者比重呈增加趋势。65岁以上的高龄人口已经超过900万名，每10个一人家庭中就有4个是60岁以上的家庭。人口结构和疾病情况正在向老人福利馆或家庭等医院外护理需求增加的方向转变，医疗法仍然像61年前的医生中心法一样，将护士限制为诊疗的辅助者。因为无法跟上医疗需求的变化，患者和护士都感到不便，只浪费了医疗费。 今年6月讨论制定《护士法》时，反对《护士法》的人也对立法宗旨表示同感，即为应对高龄社会，有必要扩大护士的业务领域。在无医村地区，护士们代替医生的角色等，护士的工作已经超过了照顾的领域。保健福利部当时以动摇医疗法体系的基础为由，反对制定《护理法》，但承诺将修改《医疗法》、重新调整护士的业务领域。到2025年，65岁以上高龄人口比重将达到20%，进入超高龄社会。为了能够实现针对性社区健康照顾，应该尽快制定有效利用护理资源的立法。

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