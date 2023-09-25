中国大学要求在学习英语时包括“习近平演讲”. September. 25, 2023 08:59. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 英国《金融时报》24日报道说，中国国内300多所大学从本月开始的新学期开始，通过了包含国家主席习近平关于“反美”“赞扬社会主义”等演讲的英语教科书《新时代》。中国与美国展开霸权竞争，接连减少英语教育，连英语学习都要使用充满中华主义思想的教科书。 据《金融时报》报道，新英语教科书中包含了习主席反对美国侵略的演讲、在美国留学的很多中国学生沉浸在西方思维方式中，回国后很难找到工作等内容。另外，学生们应该不介绍西方文化，而是赞扬中国的文化成果，把去年北京冬奥会开幕式“给全世界留下了怎样的深刻印象”等相关内容翻译成英文。该教科书的执笔者们在序言中表示，“现有的教科书只把焦点放在西方文化上，发生了很多问题”，毫不掩饰要纠正这一问题的意志。 中国从强调改革开放的邓小平执政的20世纪70年代后期开始鼓励英语教育。当时的英语教科书中包括了象征美国纽约的“自由女神像”“芭比娃娃”等有关西方文化的多种内容。另外，从1987年开始，在英语考试中获得一定分数以上才能具备大学毕业资格。 相反，2012年底习主席执政后，中国当局把英语视为传播西方“坏思想”的有害工具，抵制使用英语。对此，第二大城市上海在2021年禁止小学生进行英语考试。最近，西安交通大学在授予本科生学位的条件中排除了对英语考试成绩的要求。北京当局在主要车站的英文标记上也尽量减少英语的使用。

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