德国外长访问美国共和党的缘由. September. 25, 2023 08:58. . 每年9月举行的联合国大会被称为“外交街超级碗”，是世界最大规模的外交舞台。193个成员国将全部出席，因此将举行多种多样的双边•多边会谈。各国为贯彻国家利益而展开的外交战争也非常激烈。特别是为了会见现任美国总统、美国国务卿等，竞争更加激烈。 但是，参加今年联合国大会的德国外交部长安娜莱娜•贝尔伯克的访美日程并不是与美国总统拜登及亲信的会面，而是把焦点放在了与在野党共和党主要人士的会面。贝尔伯克部长在前往联合国总部所在地纽约之前，访问了共和党的宅旁地得克萨斯州，会见了州长格雷格•艾博特。来到首都华盛顿后，也见到了参议院共和党第一人、共和党参议院院内代表米奇•麦康奈尔、参议院外交委员会共和党干事詹姆斯•利什。在众议院，她还与在明年大选中被选为共和党副总统候选人的南希•梅斯议员等举行了会晤。 美国的核心同盟国德国的现任外交部长会见美国野党主要人士实属罕见。据分析，贝尔伯克部长冒着被拜登政府误解的危险会见共和党议员，是在明年大选来临前夕，叮嘱美国要持续支持北约（NATO）和乌克兰战争。在欧洲，过去威胁退出北约并要求增加防卫费分担额的特朗普前总统如果再次当选，担心通过北约团结西方和乌克兰战争的合作将大幅动摇。 贝尔伯克部长在接受德国媒体采访时表示：“与美国的友谊不仅仅局限于一个政党。我们并不天真，我们不会放任（美国）让欧洲陷入疯狂。”她说，即使特朗普前总统重返白宫，欧洲也会比2016年更做好准备。 尽管一再被提起刑事诉讼，但特朗普前总统在共和党大选候选人中独占鳌头。因此，对特朗普第二任期风险的担忧也越来越大。特别是“美国优先主义”路线将更加露骨化。实际上，特朗普前总统在征收美中贸易战争的扩张版10%的普遍基础关税的同时，还承诺超越南部边境墙建设，通过海外美军的移动部署美军边境。 外交街认为，与2016年当选后特朗普前总统让军队将军出身人士担任外交安保要职，试图给正统保守层带来安全感不同，特朗普第二任期时“特朗普忠诚派”将独占白宫、国务院、国防部要职。也就是说，很难期待阻止特朗普前总统对驻韩美军家属疏散令等冲动和危险指示的前国防部长詹姆斯•马蒂斯等所谓的“成年人轴心（axis of adults）”等政府内部的牵制和均衡。 但也有人谨慎地观测说，特朗普第二任期的冲击不会像他首次执政时那样。其宗旨是能够应对可预测的灾祸。从这个意义上讲，贝尔伯克部长的行动也给韩国带来了很多启示。 在美国，拥有预算编制、条约、人事批准等权限的议会已经具备了阻止总统单方面行动的装置。这也是特朗普第二任期影子内阁的轮廓尚未浮出水面，但有人呼吁应该集中精力进行“美国国会外交”的原因。面临朝鲜的核•导弹威胁、与中国的经济关系等重大问题的韩国不能比德国更悠闲地关注美国大选情况。

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