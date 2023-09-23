专栏：在古代也有“元宇宙”吗？. September. 23, 2023 08:08. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “还原耶稣本来面目的‘都灵寿衣（又称都灵裹尸布）’之所以具有无法想象的价值，是因为社会赋予了布上对另一个世界的信任的特殊价值。从某种意义上讲，都灵寿衣是最近很难理解的数码艺术般的虚拟物件。以宗教想象力可以入场的世界和用WiFi可以入场的世界可能比想象中要更为相似。” 这是一本从人文学角度观察最近流行的Metaverse（元宇宙或虚拟宇宙）的书。说到元宇宙，很多情况下只能理解为网络游戏的一种。但是作者表示，人类从太古开始，仅凭语言和想象力就创造了元宇宙。 1万多年前建成的土耳其新石器遗址“哥贝克力石阵（Gbeklitepe）”是元宇宙的原型。历经1000年飞出巨石的该遗址中充满了蝎子、咆哮的猛兽、振翅的老鹰和无头人类雕塑等神话般的象征。考古学家们认为，随着人们为建造该构筑物而合作，新石器革命可能大大提前了。金字塔和奥林巴斯神庙等也是如此。今天的元宇宙是人类从最初存在开始就具有的，创造现实中没有的世界的本质的最新版本。在古代，虚拟世界也是因为人们相信事件和认同感、规则、事物真实存在而存在的，与现实的人类社会持续相互传达价值，增进了个人和社会的财富、满足感、意义。自然而然地，今天也能找到好的元宇宙的条件。这是“满足用户的内在动机和自我决定性，可以与他人充分进行相互作用，可以与现实世界交换价值”的元宇宙。 作者认为，在21世纪内，将出现电脑和脑神经直接相连的后人类社会，人类将超越肉体的极限，拥有知觉能力。据预测，届时将在电脑模拟的、比现实更精巧的数千种虚拟世界中同时进行丰富多彩的生活。正如全球虚拟现实软件公司Improbable的共同创始人兼首席执行官（CEO）所写的书一样，以元宇宙的科学依据为基础，展开了多种社会考察。

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