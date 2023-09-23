尹总统在纽约与41个国家举行为期4天的“世博会首脑会谈”. September. 23, 2023 08:07. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 韩国总统办公室22日表示，尹锡悦总统在18日至22日（当地时间）巡访美国纽约期间，为釜山申办2030年世界博览会（世博会）而举行的连锁双边会谈已达到41轮。据悉，尹总统在与担心申办世博会的强行军带来的健康问题的国民力量党金起炫（音译）代表的通话中表示“那也得做”，“（作为总统的）我做的不就是我们的经济问题吗”，表现出了强烈的意志。向各国提出针对性合作方案，呼吁申办世博会的尹总统将于23日回国。 尹总统20日结束联合国大会基调演讲后，于21、22日在美国纽约韩国驻联合国代表部举行会谈，会见了13个国家的首脑级人士，呼吁釜山申办世博会。除了21日为了“数字展望论坛”演讲而来到纽约大学之外，尹总统一整天都停留在设有会谈场的韩国驻联合国代表部，与各国首脑进行了会谈。总统室相关人士表示：“尹总统以此次出席纽约联合国大会为契机，与41个国家的首脑举行了另外的双边会谈”，“与国家联合（CARICOM，太平洋岛国）举行了2轮会谈，为多边会谈还举行了2次与海外首脑的午餐和晚餐。” 尹总统会见了厄瓜多尔总统吉列尔莫•拉索，叮嘱其对韩国道路公社参与的厄瓜多尔3大城市连接高速公路建设事业给予关心和支持。尹总统还邀请南美市场的门户巴拉圭的总统圣地亚哥•培尼亚夫妇共进午餐。 尹总统在会见塞拉利昂总统朱利叶斯•马达•比奥时提议：“从明年开始2年内，作为联合国安理会非常任理事国一起活动的两国为了增进共同价值，要紧密合作。”尹总统在与斯洛文尼亚总统娜塔莎•皮尔茨•穆萨的双边会谈中提议：“期待具有竞争力的韩国企业能够参与斯洛文尼亚计划中的新核电站建设事业”，“以进入中•东欧的主要关口斯洛文尼亚科佩尔市5月与釜山市签订合作谅解备忘录（MOU）为契机，进一步扩大港口和物流合作。”尹总统与加勒比共同体和共同市场（CARICOM）首脑共进晚餐，就两地之间的合作和釜山世博会支持等问题交换了意见。

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