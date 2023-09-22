“在溪谷杀害丈夫的”李恩海被判无期徒刑. September. 22, 2023 08:37. by 张恩智记者 jej@donga.com. 李恩海（32岁•音译）因涉嫌为获得8亿韩元的死亡保险金而杀害丈夫而被起诉，被判处无期徒刑。 21日，大法院1部（主审大法官金善洙）维持原判，对因杀人等嫌疑被起诉的李某判处无期徒刑。 既是情夫又是共犯的赵贤洙（31岁）也被判30年有期徒刑。命令两人安装位置追踪电子装置20年的原判也得以维持。 但是，通过“煤气灯效应”（心理支配）的直接杀人，继一审和二审之后，上诉审也没有得到认可。检察机关主张，李某在精神支配丈夫尹某（死亡当时39岁）的情况下，于2019年6月一起去了京畿道加平郡龙沼溪谷，在约4米高的地方强制尹某跳水是直接杀人。但是大法院维持了故意没有救掉进水里的丈夫的间接（不作为）杀人的二审判决。 尹某的遗属在当天大法院宣判后表示：“虽然很担心被撤销发回重审，但是（无期徒刑）结果出来了，很满意”，“希望（尹某）能安心地去好地方，好好安息。”

한국어