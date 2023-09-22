国会通过逮捕李在明动议案……应成为共同民主党摆脱“防弹”的契机. September. 22, 2023 08:36. . 共同民主党代表（党首）李在明的逮捕同意案昨天在国会全体会议上表决获得通过。以149票赞成、136票反对的结果，以多出1票超过了法定出席人数（148席）。也就是说，在表决中，大部分共同民主党议员投了赞成票。第一在野党代表的逮捕同意案表决在宪政史上尚属首次。国务总理韩德洙的罢免建议案也以175票赞成获得通过。这是在国民力量党议员们的反对下，共同民主党和正义党等在野党议员大举赞成的结果。总理罢免建议案通过也是历史上第一次。 昨天逮捕同意案的通过，不能不说是李代表连自己的约定也像旧鞋一样抛弃、以多数议席为武器保存自己的安危而自作自受的结果。李在明3个月前表示“如果申请拘捕令，将主动出席接受拘捕令实质审查”，宣布放弃不逮捕特权。这样的李在明前一天表示，“不能给政治检察的阴谋调查插上翅膀”，要求所属议员否决。声称要走死即生之路并绝食20多天的李在明，最终因急于救出自己陷入了生即死的泥潭。 虽然现在李在明的拘留与否被移交给了法院，但共同民主党立即陷入了内讧的漩涡中。在明年议会选举即将到来之际，李在明的领导能力势必出现动摇。今后，共同民主党围绕转变为紧急对策委员会体制、公推主导权等问题的矛盾将全面展开。这有可能超越党内矛盾，引发分裂事态。但是，以此次表决为契机，共同民主党有可能为复苏奠定基础。此前，共同民主党接连否决了对李在明等所属议员的逮捕同意案。虽然以一票之差通过，但通过此次逮捕同意案可以洗刷“防弹政党”的污名。即使从现在开始，共同民主党也应该通过大胆的革新，走真正赢得国民之心的授权政党之路。 昨天，国会表决结果留下了宪政史上的两个记录，这让我们看到了韩国政治是多么凄凉的对决和矛盾的现场。认为此次结果赋予了政府和执政党对在野党强硬态度和检察机关调查的正当性还为时过早。今后，根据法院的判断结果，不仅是检察机关，整个执政党也有可能面临“过度调查”的批评。对于昨天通过的总理罢免案，执政党不能把它定论为这是为了拯救李在明而展开的掺水攻势。虽然尹锡悦总统接受国会罢免建议的可能性很小，但至少应该成为回顾过去强行推进式国政运营姿态的契机。

한국어