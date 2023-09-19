柳贤振在6个被安打、2个四坏球上垒的情况下仍无失分，表现良好. September. 19, 2023 08:50. by 李憲宰 uni@donga.com. 柳贤振（36岁•多伦多蓝鸟•照片）在两次无人出局2、3垒有人的危机和一次1人出局1、3垒有人的危机中，均表现出了没有失分的危机管理能力。但遗憾的是，在距离成为胜利投手还剩1个出局数的时候，从投手踏板上走了下来，未能实现个人赛季第4胜的目标。 18日，柳贤振在与波士顿红袜队的美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中首发出场，在4又3分之2局内取得了6个被安打、2个四坏球上垒、2个脱三振、无失分的成绩。柳贤振在第1局上半局利用右外野手腾空球、空击球三振、左外野手腾空球处理了对方3名击球手，轻松地出发了。但从第2局开始，每局都面临失分危机。在第2局无人出局2、3垒有人的危机中，因游击手博•比塞特的防守避免了失分。抓住内野地滚球的比塞特以果敢的送球让3垒跑垒员在本垒出局。柳贤振在持续的1人出局1、2垒有人的情况下，用外野腾空球抓住了2名后续击球手。虽然在第3局也陷入了无人出局2、3垒有人的危机，但是并没有失分。在第4局，因防守失误，处于1人出局1、3垒有人的状况，但最终以双杀出局的方式结束了本局。 柳贤振在球队1比0领先的第5局，在2人出局1、2垒有人的情况下，已经把投手踏板让给了加西亚。多伦多队主教练约翰•施耐德看到柳贤振的投球数达到83个后，就让他从投球区土墩上走了下来。接受胳膊肘韧带接合手术后，上月1日时隔14个月之后参加复出战的柳贤振在当天与波士顿红袜队的比赛之前，在8次出场中投球数从未超过90个。8月14日与芝加哥小熊队的比赛上，86个是复出后投球数最多的一次。柳贤振表示：“如果是赛季初期，（早早地走下投球踏板）可能会感到遗憾，但现在不是那样的情况。作为进军季后赛的竞争，每场比赛都非常重要。选手应该接受调配。”替补上场的加西亚将后续击球手三振出局，柳贤振没有失分。本场过后柳贤振的赛季平均责任失分从2.93下降到了2.62。 多伦多队在2比2战平的第9局下半局，以马特•查普曼的终结3垒打以3比2取得了比赛胜利。取得3连胜的多伦多（83胜67负）力压当天输给克利夫兰印第安人的得克萨斯队，成为美国联盟外卡第2名。外卡前3名都可以进入季后赛。

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