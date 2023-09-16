“担心教师陷入集体抑郁”，每两年展开一次心理检查. September. 16, 2023 08:12. by 崔勋振记者、赵健熙记者 choigiza@donga.com. 最近，随着教师们接连做出极端选择，政府将从本月开始支援所有教师免费接受心理检查和咨询。计划从今年开始以2年为周期定期进行教师心理检查。 教育部和保健福利部15日在政府首尔大楼发表了上述内容的《教师心理健康恢复支援方案》。这是因为担心7月首尔瑞草区西二小学事件后，整个教职社会正在经历集体心理创伤和忧郁感。 从本月开始到明年2月为止，任何有意愿的教师都可以接受心理检查、咨询和治疗。可以在市道教育厅的26个教员治愈支援中心或市道和市郡区的261个福利部精神健康福利中心等自己想要的地方接受心理检查。也可以进行在线检查。 心理检查首先从因遭受虐待儿童举报的经历而遭受心理痛苦的危机教师开始接受检查。约11万名幼儿园教师、小学低年级班主任、特殊教师也是优先心理咨询对象。需要通过检查进行咨询的教师可以使用教师治愈支援中心的咨询项目。需要医学治疗的教师首先在教育部连接医院或居住地附近的精神健康医学科自费接受治疗后，提交凭证资料，就可以返还费用。为此，政府将投入100亿韩元的预算。 教师因忧郁症到医院就诊的次数在4年内增长了近一倍。15日，据国会保健福利委员会所属议员申贤荣（共同民主党）从国民健康保险公团得到的资料显示，小学、初中、高中、幼儿园所属教师和教职员因忧郁症接受诊疗的事例从2018年的8.8127万件增加到了去年的15.8066万件，几乎翻了一番。 另一方面，当天国会教育委员会全体会议上表决通过了《教权保护4法》（小学初中教育法、幼儿教育法、教员地位法、教育基本法）。副总理兼教育部部长李周浩表示：“将改善执法过程，推进能够感受到教权恢复的政策。”

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