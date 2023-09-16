韩国国防部首次正式确认“朝鲜向俄罗斯提供武器”. September. 16, 2023 08:11. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜和俄罗斯通过首脑会谈正式宣布军事合作，并暗示进行武器交易。韩国国防部就此表示：“已确认，朝鲜正在向俄罗斯提供武器。”此前，国防部一直以“（武器交易）的概率很大”等略显模糊的表述表明立场，现在进而正式确认了朝鲜向俄罗斯提供武器。 韩国国防部相关人士15日在新闻发布会上表示：“已经确认朝鲜提供武器的多种情况，将在韩美合作下持续追踪。”这一人士在被问及韩国是否会向乌克兰支援杀伤性武器时明确表示：“不直接支援杀伤武器的政府现方针没有改变。”但政府高层相关人士表示：“首先会与国际社会配合集中进行制裁。但是朝俄没有变化，到时候可以直接进行支援。” 此前，英国《金融时报》等外国媒体7月报道说，在乌克兰战场上发现了朝鲜制造的高射炮弹，并公开了写有韩文的炮弹照片。尽管以此为契机朝鲜武器支援真相浮出水面的情况下，韩国国防部只回答称“有可能支援了武器。正在密切关注相关动向。”与此相反，国防部这一次表示“已经确认了提供武器的情况”，实际上正式确认了朝鲜已向俄罗斯支援了炮弹等武器，提高了发表立场的力度。韩国政府早在数月前就通过侦察卫星收集的情报等，掌握了朝鲜正在向俄罗斯支援武器的事实，但对外却没有公开。 韩国政府消息灵通人士表示：“以朝俄会谈为契机，朝鲜正在露骨地进行武器支援，因此韩国政府也洞察了武器交易动向，以此向朝俄发出警告，‘如果再这样下去，将与国际社会一道让你们付出应有的代价’。”

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