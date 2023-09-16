监查院称“文在寅政府统计造假”……要通过彻底的调查查明真相. September. 16, 2023 08:10. . 监查院公布监查结果称，文在寅政府青瓦台为了把住宅、收入、雇佣统计朝着有利的方向捏造，向国土交通部、统计厅、韩国房地产院施加了压力。监查院以违反统计法、滥用职权、妨碍公务的嫌疑，委托检察机关对前政府政策室室长张夏成、经济首席秘书洪长杓、国土部部长金贤美、统计厅厅长姜信旭等22人进行调查。监查院判断，被多次提出的统计粉饰疑惑有相当大的根据。 监查院认为，文政府青瓦台和国土部在公布房价动向之前，随时从房地产院提前听取统计报告，行使影响力，修改了部分数字。房价转为上升趋势的2019年6月，国土部方面表示：“我们这一拨都会死掉。希望与前一周一样，出现负变动率。”房地产院将首尔公寓价格的变动率改为了-0.01%。政府统计房价上涨率明显低于KB房地产等民间统计，也是因为数据造了假。 监查院的结论是，就收入主导增长政策也存在虚假解释、统计造假。文在寅2018年5月曾表示：“提高最低工资的积极效果是90%。”据悉，引用了青瓦台收到的韩国劳动研究院所属研究员个人的分析结果。但是，当有人批评这与统计厅的资料不一致时，青瓦台立即向统计厅施压，要求统计厅做出“劳动研究院收到统计厅资料后进行分析”的解释。 此外，青瓦台在2017年第二季度和第四季度分别出现家庭收入、收入不平等度恶化后，调整了统计权重值，使双方看起来都得到了改善。据悉，2019年8月，与“收入主导成长”的宗旨相反，非正规职激增后，又强行指示宣布，以至于统计厅展开的其他调查就像是对象带来混乱、出现了错误一样。 政府的统计是制定政策的基础资料，也是确认政策成败的镜子。这种统计上的歪曲也会使国家陷入危险之中。希腊因隐瞒财政统计被揭穿后，在2010年一直面临经济危机，最近停止公布急剧上升的青年失业率统计的中国，由于政策的可信度下降，海外资本流失的速度正在加快。 为了政治利益而捏造影响国民实际生活的房地产、收入、雇佣、分配等统计，这是不能坐视不理的扰乱国家纲纪的行为。要动员检察机关调查等所有可能的方法，透明地查明真相。

한국어