（独家）韩国政府和军方消息人士：“几个月前就捕捉到了朝鲜向俄罗斯供应炮弹和火箭炮的情况”. September. 15, 2023 08:06. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 据悉，韩国政府数月前已经掌握了朝鲜向俄罗斯支援炮弹和火箭弹等常规武器的具体情况。据称，朝鲜利用铁路大量运送武器时，在朝鲜与俄罗斯接壤的地区等地被国际社会监控系统确认。朝鲜国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京13日在首脑会谈上正式讨论军事合作问题，随着朝鲜向在乌克兰战争中苦战的俄罗斯支援武器的真相浮出水面，预计国际风波将越来越大。因此，韩国和美国等国际社会的应对力度也将进一步提高。 韩国总统室高层相关人士14日表示，“我认为，应该会在戴维营韩美日首脑会谈协议的延长线上集中讨论（应对方案）”，打开了启动包含三国立即协调应对韩美日共同威胁内容的“三方协议公约”条款的可能性。 据多名军方和政府消息人士当天透露，朝鲜向俄罗斯运送武器的情况通过卫星和人工情报等国际社会的监控系统多次得到确认。政府消息灵通人士表示：“俄罗斯向朝鲜请求战争支援的时间是在去年6月左右。这是韩国单独通过人工情报掌握的内容。”此后，由于乌克兰战争长期化，俄罗斯国内对武器的需求更加迫切，因此朝鲜开始实际支援武器。另一名消息灵通人士表示：“俄罗斯此次邀请金正恩委员长很有可能是对已经完成的武器支援的回礼。” 朝鲜支援的武器似乎包括122毫米多管火箭弹等。乌克兰国防部所属的基里洛·布达诺夫准将当地时间13日在接受当地媒体采访时表示，“俄罗斯从一个半月前就开始接受火箭弹等朝鲜产武器的供应”，提到了上述火箭弹等。总统室相关人士当天表示：“朝鲜提供的武器在俄罗斯使用，被用于乌克兰战场，这是我们在很久以前就已确认的事情。” 朝鲜中央通讯社14日报道说，正在俄罗斯访问的金正恩向普京郑重发出访问朝鲜的邀请，普京欣然接受。特别是对于前一天的会谈内容，报道说，“在粉碎帝国主义分子军事威胁和挑衅的共同战线上，有关联合的重大问题和面临的协助事项，双方达成了满意的协议”，暗示在武器交易等军事技术合作上达成了有意义的协议。会谈一天后的14日，金正日前往哈巴罗夫斯克州工业城市康索莫尔斯克阿穆雷的“苏霍伊”战斗机生产工厂。

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