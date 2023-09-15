“全球金融危机优等生”韩国，会因为被家庭负债压制而成为劣等生吗？. September. 15, 2023 08:04. . 引发2008年全球金融危机的美国投资银行雷曼兄弟破产至今已有15年。15年前被选为“摆脱危机优等生”的韩国经济陷入天文数字的家庭债务和低增长的泥潭，有可能沦落为“劣等生”，这种警告声正越来越大。经历新冠危机的世界经济在美中霸权矛盾和乌克兰战争、高物价威胁等漩涡中，如果不能找到突破口，将陷入更深的领袖。 受金融危机冲击，韩国2009年增长率一度跌至1%以下，但通过积极的财政、货币政策，特别是通过高汇率政策扩大出口，提前克服了危机。但是15年后的今天，虽然没有大型危机，但预计今年和明年将连续两年保持1%的低增长。甚至有冲击性的预测称，在外汇危机25年后，增长率将低于“失去的20年”的日本。 此前一直依赖中国市场和半导体特需的“出口韩国”的弱点，在国内外复合危机中暴露无遗。如果出口不振，就应由内需来坚持，但是家庭和政府都被债务压垮，正在经历困难。特别是，突破1860万亿韩元的家庭负债早已成为随时可能爆发的雷管。15年来，家庭负债占国内生产总值（GDP）的比重猛增35个百分点以上，在世界主要国家中仅次于中国，居第二位。与国内生产总值相比，政府负债比重倍增，作为经济扶持支柱的财政余力也被削弱。 问题是，韩国经济面临的乱气流并不限于暂时的情况，已在结构上固化的危险也不少。半导体产业很难再期待压倒性的优势，中国经济的危机论正在提高。如果想抑制家庭债务，就要进行高强度的通货紧缩，但由于低增长固定化，也很难实现。如果负债累累的家庭增加，消费正在萎缩，经济活力势必进一步下降。 除了通过劳动、规制、年金、教育整体结构改革改善经济体质、提高竞争力之外，没有其他出路。应该通过这一措施提高生产效率，扩大革新生态界基础。同时，为了不让家庭贷款亏损和脆弱家庭的破产阻碍经济的发展，要最大限度地抑制家庭债务的增加趋势。如果不把现在的危机信号当作不仅要改变经济、也要改变整个政治、社会等国家各方面的警告，那么“失去的20年”很快就会成为我们的现实。

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