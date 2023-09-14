AI技术融入日常生活，下达山火监视和灭火命令等. September. 14, 2023 08:20. by 池民九记者、李相宪记者 warum@donga.com,dapaper@donga.com. 政府以明年投入9090亿韩元预算为开端，正式推进在安全和福利等与国民日常生活密切相关的领域大量适用人工智能（AI）技术的政策。另外，还将开发解决虚假操作信息、所谓扩散假新闻的生成型AI服务的副作用的技术。 科学技术信息通信部13日在首尔青瓦台迎宾馆举行的第20届非常经济民生会议兼“大韩民国超大型AI飞跃会议”上，向尹锡悦总统报告了上述推进战略。 尹总统表示：“政府的支援将成为企业果断投资和挑战的引水”，“最终，超大型AI竞争力可能会通过民间左右。”正在开发超大型AI技术的LG、KT、SK电信、Naver、Kakao等8家企业的相关人士也参加了当天的会议。 科学技术信息通信部决定，首先把重点放在使AI技术融入日常生活、产业现场、公共行政等整个社会。到2025年为止，将把目前只设置在山火发生危险较高的4个基础自治团体的实时AI基础山火监视系统增加到50个。该系统通过闭路电视（CCTV）影像看到火花或烟雾，就通过AI实时判断是否发生山火。计划在河川周边和控制所等全国223个地点构筑适用AI技术的自动洪水预报平台。此外，还将引进通过AI及时分类并通报119报警接收内容中的紧急情况的系统。 在福利领域，将推进以65岁以上高龄层为对象，开发并普及以AI为基础的无人宠物机器人的方案。还计划在全国博物馆和美术馆引进AI馆长机器人。 政府还将从政府的角度应对AI技术发展和利用范围扩大而产生的副作用问题。 尹总统也强调说：“假新闻利用AI和数码，以比光更快的速度扩散，会破坏自由民主主义和市场经济，毁掉我们的未来和未来一代”，“应该立足于将全人类的后生最大化的方案，制定AI秩序规范。” 科学技术信息通信部计划年内在能源、交通、原子能等主要领域建立验证AI技术和服务的可靠性的认证体系。为了从技术上预防AI的偏向性、幻觉作用、有害性表现等争议，还将投入预算开发技术。 科学技术信息通信部不久后将发表包含生成型AI在内的尖端数码服务相关规范的“数码权利典章”。科学技术信息通信部部长李钟浩（音）表示：“为了加强AI的伦理和信赖性，将通过建立数字权利典章，在全世界范围内主导新的规范和秩序。”

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