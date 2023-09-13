“得到晚生子后相遇的《超异能族》剧本让我很感动”. September. 13, 2023 08:20. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我的晚生子刚出生不久，就收到了《MOVING超异能族》的剧本。在有了自己的孩子之后，剧本打动了我的心。” 迪士尼+电视剧《MOVING超异能族》讲述了隐藏超能力生活于现在的孩子们，与隐藏过去痛苦的秘密的父母们的故事，每周公开新剧集时反响热烈。扎实的故事和原封不动地参照漫画的选角，刺激感性的亲情法则受到好评。《MOVING超异能族》在韩国、香港、新加坡、台湾等地也连续4周占据迪士尼+收视冠军，人气颇高。从上个月9日开始播出后，以13日为基准公开了17集，而从20日的18集到最后一集20集，将一次性公开三集。 12日，记者在首尔钟路区一家咖啡厅见到了朴仁载导演，他对《MOVING超异能族》的成功表示：“我的职责就是制作，其次是命运。如果能够预想票房大卖，那不是神吗？” 作为执导电影《白鲸》（2011年）、《特别市民》（2017年）的电影导演，他在2020年担任Netflix《王国》第二季的共同导演，首次踏入电视剧世界。朴导演认为，在这部电视剧中，最下功夫的是动作场面。他说：“观众们已经习惯了漫威、X战警等好莱坞英雄片，但我们没有资本能力模仿。寻找以独创的方式满足观众的方法花费了很多时间。”据说，饰演金斗植的演员赵寅成为了不让飞走的场面显得不自然，稍微调整了演员身体的角度，找到了最佳姿势。 朴导演说：“刚开始赵寅成拍摄飞天动作时，演员和制作组都笑了。因为没有进行电脑绘图（CG）处理，所以在现场落地后，我觉得演员的动作都很好笑。赵寅成甚至说“演技人生莫不是要结束了吧？”刚开始虽然笑了，但是因为CG效果好，所以大家都认真制作了。 对于《MOVING超异能族》，他说：“这是一部在制作韩国没有的英雄作品时，不成熟的我学到了很多的作品。”他说：“在剩下的剧集中，出现了原作中没有的、具有超能力的原创角色”，并嘱咐大家期待到最后。

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