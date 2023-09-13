独自疾驰的汽车产业，遭遇工会风险面临“急刹车”危机. September. 13, 2023 08:20. . 韩国月度出口额从去年10月起到今年8月为止，连续11个月同比出现“负增长”。这是因为主要出口品种一致处于低迷状态不佳。 由于半导体经济下滑，“大韩民国双巨头”三星电子和SK海力士正在接受此前难得一见的成绩单。造船业界三大巨头HD现代重工业、三星重工业、韩华海洋最近两年间虽然取得了订单繁荣，但完全反映在财务报表上还需要一段时间。炼油公司和石油化学公司随着国际油价的涨落，业绩参差不齐。 在这种情况下，将韩国从深渊中拯救出来的“一等功臣”是汽车产业。仅从8月份来看，汽车出口额为52.9万亿美元（约7万亿韩元），比去年8月份增加28.7%。这是连续14个月保持增长势头。好歹挽回了半导体（-20.6%）、石油化学（-12.0%）、石油（-35.3%）、无线通信（-7.8%）等一片漆黑。 企业业绩也很好。现代汽车第二季度（4月-6月）的销售额为42.2497万亿韩元，比去年同期增长17.4%。营业利润为4.2379万亿韩元，上涨42.2%。起亚的增长势头更加迅猛。销售额为26.2442万亿韩元，营业利润为3.4030万亿韩元，分别比去年同期增长了20.0%和52.3%。两家公司都创下了季度最高业绩。 直到去年上半年（1月-6月）为止，还有很多人半开玩笑地说：“如果韩国连半导体都没有，早就出大事了。”现在甚至更经常听到的是“要是没有汽车”这样的假设。 汽车的这种疾驰面临了暂时停止的危机。刹车的人不是全球竞争公司，也不是外部经营环境，而是内部的工会。 到去年为止，现代汽车和起亚劳资双方分别连续4年和2年以无纠纷达成了工资及团体协商。但是今年全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）下属的全国金属劳动组合现代汽车支部（现代汽车工会）和起亚汽车支部（起亚工会）为了分别参加7月和5月的民主劳总总罢工，强行进行了部分罢工。 在“政治罢工”结束后进行的工资团体协议中，劳资协商也出现了分歧。上个月底获得罢工权的现代汽车工会预告了13日、14日的部分罢工。起亚工会也于11日获得罢工权后，12日立即召开争议对策委员会，讨论了罢工与否。虽然每年在工资团体协议中通过罢工权向资方施压是既定程序，但很多人说今年与往年氛围不同。 两家公司工会特别将“退休年龄64岁”放在了协商的前面。也就是说，希望把现在满60周岁的人再延长4年。这是资方难以接受的要求。过于延长退休年龄有可能导致新职员招聘的中断。现代汽车今年3月时隔10年重新招聘生产岗位后，招聘700名员工时，数万名应聘者蜂拥而至。去年招聘100名生产岗位的起亚也是如此。 当然，劳资双方在没有纠纷的情况下达成协议的可能性仍然存在。作为工会，也没有必要在久违的“好时节”上给自己泼冷水。

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