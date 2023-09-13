全世界都在关注中国是否加入和帮助金正恩与普京的孤立同盟. September. 13, 2023 08:19. . 朝鲜国务委员长金正恩昨天抵达俄罗斯，将与俄罗斯总统普京举行会谈。金正恩乘坐的专用列车10日出发，经历了三天两夜的长时间旅程。金正恩此行访俄，不仅有军队排名前两位的人士，还有主要武器的生产、开发负责人大举同行。金正恩和普京之间的正式会谈预计将在今天举行。美国把朝俄之间的危险武器交易视为既定事实，并警告将追加制裁。 这是金正恩时隔4年半后首次出访海外，但首先访俄，而不是传统血盟的中国，实属罕见。冷战结束后，朝鲜政权经常光顾的国家就是中国。与分别1416公里和19公里的朝中、朝俄国境线长度差一样，两国对朝鲜的影响力也相去甚远。尽管如此，金正恩此次仍然先去俄罗斯，是因为作为“国际遗弃者（pariah）”处于相同的处境，而且相互交换的东西也是一拍即合。 侵略邻国主权国家、用核武器和导弹威胁世界的两个挑衅者，在此次会面中会套上经济、技术、人道主义援助等友好合作的包装，但其核心是拿朝鲜炮弹火箭等常规武器与俄罗斯核潜艇侦察卫星核导弹等核心技术相交换的交易。这种危险的交易将使俄罗斯-乌克兰战争更加持久，朝鲜核武器和导弹威胁进一步扩大，使欧洲和东北亚的两条新冷战战线站稳脚跟。 事实上，朝俄之间的军事合作早已预料，其隐秘的交易也早已被西方捕捉到。俄方的态度是不介意美国再次发出制裁警告，反而说要讨论缓和对朝制裁。朝俄还针对韩美日三角军事合作，试图构建包括中国在内的三国联合军事演习等“反美三角联盟”。克里姆林宫表示，“普京总统计划年内与习近平主席进行接触”，不断向中国发出邀请。 现在，世界正在关注中国的态度，不亚于对两名独裁者会面的关注。对于忌讳与美国正面交锋的中国来说，暂时与朝俄之间的密切接触保持着距离。万一中国加入其中，作为破坏国际秩序的共犯，中国将难逃其咎。如果立即帮助或默认朝俄之间的非法武器交易，其威信和地位将受到很大动摇。中国应该重视在国际社会中的作用和责任。

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