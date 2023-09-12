日本作家：“关东大地震时，冲绳人既是受害者也是加害者”. September. 12, 2023 08:35. by 李浩在记者 hoho@donga.com. “1923年发生关东大地震时，冲绳人是遭到日本本土人杀害的受害者。但与此同时，作为自警团展开活动，他们也是（大屠杀）的加害者。” 代表冲绳文学的日本作家目取真俊（63岁）11日在首尔市中区韩国新闻中心举行的记者招待会上作出上述表示。他发出的自我反省认为，朝鲜人无辜牺牲的关东大地震大屠杀中，冲绳人同时有着受害者和加害者的两种形象。他说：“冲绳人的地位低于日本本土人，不能熟练地说本土日本语，被怀疑是朝鲜人，因而遭到了杀害。但是，冲绳人由于害怕受到本土日本人的歧视，加入了歧视朝鲜人的行列，应该直视他们的这种双重性。”他还强调：“如果不能倾注不想成为历史加害者的努力，总有一天会成为加害者。” 目取真俊1960年出生于冲绳，1997年以长篇小说《水滴》（文学村）》获评与直木同为日本最高权威文学奖项的芥川奖；2000年又以《注魂》（亚洲）获得川端康成奖。 目取真俊还批评了日本政府“没有记录可证明关东大地震时屠杀朝鲜人”的立场。他指出：“100年前日本人屠杀朝鲜人是历史事实。日本政府对这一事实吱吱唔唔，对于己不利的内容闭口不谈。”他还表示：“日本政府在慰安妇受害者问题上，也采取了把殖民主义合理化的历史修正主义。不应该容忍这种态度。” 目取真俊被评选为首尔市恩平区主办的第七届“李浩哲统一路文学奖”的大奖获奖作家，当天以这一身份参加了记者会。该奖项是为纪念失乡民出身、以纷争和和平从事小说创作的作家李浩哲（音，1932~2016岁）于2016年成立的。李浩哲统一路文学奖评选委员会主席金圣浩（音）对目取真俊评价说：“他批判了殖民地歧视和压迫、美军驻扎问题等冲绳所处的权力结构的矛盾和不合理，为实践文学升华作出了努力。”

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