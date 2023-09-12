“Golden Time即将结束”……摩洛哥却只接受四国援助，出现“救援空白”. September. 12, 2023 08:35. by 马拉喀什=金基允常驻记者、李清娥记者 clearlee@donga.com. “没有人来救我们。” 8日（当地时间）在北非摩洛哥西南部一带发生的6.8级强震中，截至11日，至少有2200人（更新）死亡，虽然拯救生存者的72小时黄金救援时间（Golden Time）即将结束，但救援工作几乎无法进行。 10日，在地震重灾区阿特拉斯山脉的一个村庄，5名男性正在用镐头挖地，寻找被埋在废墟下的家人。 虽然已经收拾了3名家人的尸体，但是失踪的家人很多，所以亲自拿着镐头挖地找人。《纽约时报》（NYT）报道说：“这些男性连手套都没有戴，转动着只有2个的镐头，挖掘了巨大的土堆。”赤手空拳把被压在废墟下的人们拉上来的阿卜杜勒•贾里尔•拉姆格拉里（33岁•人名音译下同）对《纽约时报》说：“我不能等到有人来救我。”居民阿卜杜勒-萨马特•艾特•伊希亚（17岁）说：“我们所希望的只是帮助，但从未见过政府或救护人员。” 住在附近村庄的拉齐德•鲍迪也通宵达旦地与居民们展开了救援工作。在收拾9具尸体的过程中，根本没有得到救援当局的帮助。他说：“悲伤加上疲劳，想多救一个人的心情正在熄灭。现在饮用水和食物都卖光了，电也断了。” 地震灾害集中在险峻的山岳地区，救援队很难接近。由于地震残骸和落石导致道路中断，救援物资的分配也只能通过直升机进行。面对史无前例的大惨案，迫切需要外部支援的情况下，摩洛哥政府却表示：“救援工作可能会出现混乱”，对得到海外救援队的帮助持消极态度。 地震发生后，法国、美国、阿尔及利亚、以色列等多个国家伸出了援助之手，但摩洛哥当局没有接收这些国家的救援人员。目前政府只接受了平时一直维持友好关系的西班牙、卡塔尔、英国、阿拉伯联合酋长国（UAE）等4个国家的支援提案。 以国王为中心维持强有力的中央集权统治的摩洛哥实际上由国王指挥总理。在国家面临危机时，国王的作用非常重要，但摩洛哥国王穆罕默德六世在地震发生12个小时后才发表简短声明称：“指示军队为救援而努力。”虽然海外政府和民间团体表示：“已经做好了立即向地震现场派遣救援队的准备”，但摩洛哥当局反复表示“还没有得到国王的批准”，浪费了黄金救援时间。

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