韩国男子花滑希望之星徐珉奎获得青少年大奖赛出道后的首枚金牌. September. 11, 2023 08:27. by 任寶美 bom@donga.com. 徐珉奎（15岁•庆新中学•音译下同）借完美无缺的干净演技，在青少年大奖赛出道后获得了首枚金牌。9日，徐珉奎在土耳其伊斯坦布尔结束的2023~2024国际滑联（ISU）青少年大奖赛第三站男子单人滑比赛中，在短节目和自由滑比赛中均获得个人最高分，获得了冠军。韩国选手在ISU青少年大奖赛男子单人滑比赛中夺冠是继2016~2017赛季大奖赛第7站比赛中夺冠的车俊焕（22岁•高丽大学）之后，时隔7年再次夺冠。 上赛季首次登上青少年大奖赛舞台，在第6站比赛中获得铜牌的徐珉奎凭借着当天的冠军，夺得了ISU大满贯赛的首枚金牌。前一天在短节目中以干净演技获得75.67分，继日本选手江原太弥（76.10分）之后位居第二的徐珉奎，在当天的自由滑中以干净演技获得了第一名（155.63分）。短节目、自由滑加起来总分达到231.30分的徐珉奎以8.95分的优势领先排在第2位的中田里央（15岁•日本•222.35分），顺利夺冠。参加此次大赛的27名选手中，徐珉奎是唯一一名展现“All Clean”演技的选手。 上个月大奖赛第一站比赛时，徐珉奎在自由滑中首次尝试了阿克塞尔三周半跳（目视正前方跳跃，在空中旋转三周半），但是因旋转次数不足而被降级处理为两周半跳的徐珉奎在当天的大奖赛实战中首次成功完成了阿克塞尔三周半跳。 同一天，金宥在（14岁•坪村中学•照片）也在女子单人滑项目中获得了铜牌。这是在上赛季大奖赛第1站比赛上获得铜牌的金宥在的第二枚大奖赛奖牌。金宥在虽然在自由滑比赛中在做阿克塞尔三周半跳、后外结环三周跳动作时摔倒，但仍保住了第三名的位置。在此前的本赛季首站比赛中，金宥在的双胞胎妹妹金宥成（坪村中学）获得银牌，姐妹俩将在本赛季的大赛上双双获奖。

한국어