下半年招聘竞争率81比1……应进一步打开“新产业”领域创业之路. September. 11, 2023 08:24. . 预计今年下半年青年们的就业之门将进一步变窄。韩国经济人协会的调查结果显示，韩国500强企业中有65%的企业未能制定下半年大学毕业生新录用计划或者干脆计划不录用。有招聘计划的企业中，四分之一的企业表示将比去年减少招聘规模。企业预测的就业竞争率为81比1，高于去年（77比1）。 受经济恢复速度慢于预想速度、来自中国的经济危机论等外部不利因素的影响，各企业开始紧缩经营，新雇用人数也随之少于当初的预想。据悉，三星、SK、现代汽车等大企业从本月初开始下半年招聘，但规模比往年有所减少。在产业结构的变化中，人工智能的利用和自动化、机械化等也在迅速进行，就业难很有可能长期化。 随着工作岗位的减少，学校毕业后未能就业的青年人数达到了126万名。毕业于四年制大学的无业游民青年超过45万人。当下，光靠坐等企业招聘公告、提交申请，是很难抓住就业机会的。在人工智能、云计算、大数据、纳米等人力不足的尖端技术领域，立即满足招聘条件的训练和教育缺失的情况相当多。中小企业的工作岗位不匹配现象也没有得到改善。在企业努力创造高质量工作岗位的同时，迫切需要针对性人才培养项目和教育基础设施扩充等对策。 为了寻找工作岗位突破口，也增加了以增长潜力大的新事业领域为中心激活青年创业的必要性。发掘新事业机会的创业公司不仅是为了工资而工作，也是投资未来增长可能性的挑战。以信息技术强国印度为例，每年都会诞生超过2万家创业公司，正在不断吸引年轻人力。在创业公司工作的职员数为76万名，2018年以后诞生的企业价值超过10亿美元的独角兽企业数超过100家。 现实情况是，在艰难的创业环境下，今年还进入了投资严寒期，国内不少创业公司都在苦战。为了能够长时间持续投资和支援，应该加强系统，并消除阻碍革新的规制。即使初期没有成功，也要积极寻求为败者复活铺平道路等激活初创企业的方案。

한국어