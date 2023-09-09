因剩余年薪支付问题……斯特拉斯伯格推翻了退役决定. September. 09, 2023 08:19. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 2008年美国职业棒球大联盟（MLB）上，展开了故意降低球队成绩的“摆烂”竞争。这是为了获得赋予联赛倒数第一球队的新人选拔第一顺位指名权，摘下右手投手史蒂芬•斯特拉斯伯格（35岁•照片）。摆烂竞争的胜者是在一个赛季162场比赛中输掉102场的华盛顿国民队。 斯特拉斯伯格自2010年进军MLB后，时隔12场比赛后接受了手肘尺骨侧附属韧带重建手术（汤米-约翰手术），一直带着伤病生活，但健康时他就是球队的“王牌”。2019年他还帮助华盛顿队赢得了球队成立后的第一个世界大赛（WS）冠军奖杯。系列赛最有价值球员（MVP）也被他收入囊中。2019年WS结束后，斯特拉斯伯格获得自由签约选手（FA）资格后，华盛顿俱乐部为他献上了历届投手最大规模的2.45亿美元（约3264亿韩元）的7年合同。 这是球队的失误。斯特拉斯伯格在完成FA签约后，总共只参加了8场比赛。然后在上个月25日，他最终宣布退役。当时华盛顿队还宣布将退役他的球衣号码37号，维持了温馨的气氛。之后过了13天，气氛冷却了下来。《华盛顿邮报》等美国媒体8日报道说：“华盛顿俱乐部宣布取消原定于10日举行的退役仪式。” 理由还是钱。斯特拉斯堡方面主张，将全部领完剩余年薪1.05亿美元（约1401亿韩元），而球队则针锋相对地表示，“需要重新进行协商。”体育专门媒体《Athletic》报道说：“MLB球队为应对这种情况加入了保险。但由于斯特拉斯伯格华丽的受伤经历，华盛顿队无法为其投保。”

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