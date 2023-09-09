“理解诙谐的韩国读者是我最喜欢的读者”. September. 09, 2023 08:17. by 李素妍记者 always99@donga.com. “韩国读者是我最喜欢的读者。能够在韩国举行登上文坛40周年活动也是托了喜爱我书的韩国读者的福。” 被称为中国现代文学巨匠的小说家余华（63岁）8日在首尔钟路区一家咖啡厅举行的记者招待会上做出了上述表示。他为了参加当天开幕的“2023首尔国际作家庆典”而访问了韩国。 1983年以短篇小说《第一个宿舍》初登文坛的余华在韩国也受到了广泛的喜爱。其代表作《人生》（绿林出版社•1997年）和《许三观卖血记》（绿林出版社•1999年）在韩国也分别售出10万册和25万册以上。余华特别就《许三观卖血记》受到观众喜爱的原因表示：“这是因为理解诙谐的韩国读者素养很高。” 他在最近修订版《许三观卖血记》的序言中写道：“我描写的是物质贫乏的时代，但有些读者从中感受到了生活的美丽”，“因为生活中的美丽有时仅凭贫困和富贵是无法衡量的。” 在座谈会上，他回答得非常机智。余华说：“起初我并不知道这是我登上文坛40周年，后来绿林出版社告诉我，我才知道的。因为如果在中国举行这样的纪念会，会以为作家马上就要去世了，所以好像是不举行这样的活动的”，“如果举行登上文坛80周年活动，那时也打算来韩国举行。”对于在韩国被改编成电影的《许三观卖血记》，他表示：“在中国被看作是盗版。但河正宇导演应该不会生气。”经常被提名为诺贝尔文学奖候选人的他笑着说：“在韩国连一个奖都没拿到，还拿什么诺贝尔文学奖？” 余华正在写下一部作品。他说：“主人公是总是过着艰苦的生活的人物，与前作不同，加入了喜剧成分。”他将在韩国停留到13日，进行演讲和对话。

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