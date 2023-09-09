朝鲜“核攻击潜艇”下水… 我们也该拥有核潜艇了. September. 09, 2023 08:17. . 朝鲜昨天通过官方媒体公开了首艘可以进行水中核攻击的“战术核攻击潜水艇”。据推测，在3000吨级朝鲜最大规模的新潜艇上，捕捉到了4个大型和6个小型垂直发射管。有分析认为，朝鲜有可能搭载潜射弹道导弹和战略核巡航导弹。韩国军联合参谋本部表示：“从外形分析的结果来判断，这不是可以正常运用的样子。” 新推出的潜水艇能否按照朝鲜的主张搭载战术核武器还是未知数。这一潜艇在2019年公开部分照片后，事实上一直处于失踪状态。此前从未试射过潜射导弹，因此实战能力也没有得到证明。但时隔4年，在政权成立75周年阅兵式即将举行之际，突然举行了下水仪式。金正恩下周即将访问俄罗斯，为了从俄罗斯获得核动力潜艇技术，金正恩想展示自己的能力。韩国军方认为“也有欺骗或夸张的迹象”，也是出于这个原因。 朝鲜此次明确表示了加快水中战斗力核武装的意图。与地面上的核武器、导弹不同，潜射导弹或核鱼雷可以在海底秘密机动，进行奇袭打击，使韩国军队的防御力变得无力。更何况，如果朝鲜从俄罗斯获得核潜艇技术，朝鲜核能力的高度化将成为超乎想象的威胁。对于韩国来说，迫切需要制定紧急对策。 虽然韩国军队也完成了潜射导弹的开发，进入了实战部署状态，但与搭载核弹头的朝鲜水下战斗力相比，其局限性非常明显。对此，韩国军方一直在推进引进潜航能力突出的核潜艇。虽然已经具备了建造潜水艇和开发小型核反应堆的能力，但确保核燃料是绊脚石。根据韩美原子能协定，禁止在军事上使用核物质，而且绕开原子能协定的努力也因没有得到美国的谅解而屡屡受挫。 两年前，美国签署了向澳大利亚提供核潜艇的“奥库斯（澳英美同盟)”。虽然美国称这是“仅有的一次不扩散例外措施”，但面对威胁全世界的朝鲜核问题，美国不能一味反对韩国引进核潜艇。韩国在长期推进修订原子能协定的同时，为了自主开发，应该尽快寻求确保核燃料的方案。

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