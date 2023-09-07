阿尔图贝在MLB历史上首次连续4局击出本垒打……两天内击出5个本垒打也追平MLB历史最多记录. September. 07, 2023 08:29. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “小巨人”何塞•阿尔图贝（34岁•休斯敦太空人）在美国职业棒球大联盟（MLB）历史上首次连续4局击出本垒打。 6日，在球队以14比1击败得克萨斯骑警队的客场比赛中，阿尔图贝以第1局上半局的先发打者本垒打为开端，在第2局上半局和第3局上半局也分别击出了1分本垒打。阿尔图贝在前一天与得克萨斯队的比赛中，也在第9局上半局击出了1分本垒打。 自MLB具备美国联盟（AL）和国家联盟（NL）两大联盟体制的1901年以后，从1932年6月4日纽约洋基队的鲁•格里克（1903~1941•纽约）首次创下记录开始，至今为止在四连打席都击出本垒打共出现过44次。但阿尔图贝是第一个连续4局击出本垒打的球员。 截止到4日，本赛季本垒打数为10个的阿尔图贝在本队以13比6获胜的5日比赛中，从第6局上半局击出1分本垒打开始，在两天内共击出了5个本垒打。两天内击出5个本垒打，也追平了MLB历史最多记录。 阿尔图贝赛后表示：“在赛区头名的竞争中，能够连续击出本垒打，为球队的胜利贡献力量，心情非常好。”去年世界大赛冠军得主休斯敦队凭借6日的胜利取得了79胜61负（胜率0.564）的战绩，超过了遭遇3连败的西雅图水手队（77胜61负•胜率0.558），跃居AL西部赛区头名位置。 连续4局打出本垒打，在韩国和日本职业棒球界也是史无前例的纪录。在韩国，朴勍完（51岁•退役）在效力现代队时期的2000年5月19日，在与大田韩华队的比赛中连续4个打席击出本垒打时创下的连续3局本垒打是最高纪录。在日本职业棒球联赛上，包括去年击出5连打席本垒打的村上宗隆（23岁•养乐多）在内，共有12人击出了4连打席本垒打，但同样也没人做到连续4局击出本垒打。

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