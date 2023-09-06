“金正恩和普京即将举行会谈”……警惕朝核高度化的“危险交易”. September. 06, 2023 08:09. . 《纽约时报》4日报道说，朝鲜国务委员长金正恩最快将于下周访问俄罗斯，会见普京总统。出席10日至13日在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛，将是两人会面的契机。如果朝俄首脑会谈成功举行，这将是自2019年以后时隔4年半，金正恩的海外访问也是此后的第一次。美国白宫也表示：“有情报显示，金正恩期待在俄罗斯进行包括首脑级外交在内的武器协商。” 分析认为，金正恩和普京的会面超越了此前的隐秘交易，现在要明目张胆地展示两国首脑之间的密切关系，正式向国内外公开朝鲜常规武器与俄罗斯尖端技术之间的交换。从7月底俄罗斯国防部长参加朝鲜阅兵式以来迅速的讨论进展来看，这也从侧面证明了两国的情况非常紧急。眼下，俄罗斯正为乌克兰战争使用的弹药和军需品枯竭而苦恼，朝鲜则在核和导弹武器开发上遇到了技术瓶颈。金正恩的访问地是俄罗斯新建的沃斯托奇尼宇宙基地或太平洋舰队停泊地33号码头，这也体现了朝鲜的核心关注点。 像这样，朝俄会谈预示着“危险的交易”。虽然俄罗斯现在已经衰落，但俄罗斯仍然是拥有核武器最多的军事强国。地对空导弹、战斗机发动机、潜水艇等军事技术也达到了令中国垂涎欲滴的水平。朝鲜希望以提供弹药等常规武器为代价，获得军事侦察卫星和核动力潜艇，乃至洲际弹道导弹的重新进入技术。俄罗斯的技术可以为日益升级的朝核和导弹开发提供更高飞跃的契机。这只能让原本就一心挑衅和威胁的朝鲜变得更加气焰嚣张。 虽然新冷战氛围的激化在一定程度上可以预见朝中俄的密切关系，但其加速将成为使世界局势更加动荡不安的因素。已经粗暴践踏邻国主权的普京和热衷于非法武器开发的金正恩的连带，正在引起全世界的警惕。更何况，金正恩也许会重新启动5年前以韩美首脑为对象的令人眼花缭乱的外交行动。这次可以以俄罗斯为杠杆煽动中国，以成为新冷战对决行动队长自居。韩国政府应该密切关注动向，寻求韩美日紧密合作和国际社会的应对方案。

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