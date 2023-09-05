在原本是观影旺季的夏季 影院街也萎靡不振的韩国电影. September. 05, 2023 08:23. . “虽然电影《非正式作战》的低迷令人伤心和心痛，但我会虚心接受结果。虽然期待很高，但现实却不同。 我会写在演技人生的误答笔记上，为接更好的作品而倾注心血。” 这是今年迎来出道20周年的电影演员河正宇（45岁）切身感受到新冠病毒全球性大流行后冻结的夏季影院街情况而吐露的告白。他主演的电影《非正式作战》上月2日上映，仅吸引了105万观众。在摩洛哥和意大利当地拍摄的部分达到70%，是投入200亿韩元以上制作费的大作，因此损益平衡点（约600万名观众）也很高。河正宇是韩国电影界首个系列作品连续突破千万观众的《与神同行：罪与罚》（2017年）、《与神同行：因与缘》（2018年）的主演等，在多数电影中成功的“票房保证支票”一样的演员。这样的他也因大流行后变得不同的观众们的观影热情而束手无策。 在影院街，夏季（7、8月）是代表性的旺季。也许正因为如此，在迎来新冠病毒全球性大流行后的第一个夏天之际，上月以《寂静》为开端创下双千万票房纪录的金容华导演时隔5年推出的新作《月球The Moon》以及《非正式作战》、《混凝土乌托邦》等大片韩国电影接连上映。电影界期待大片接连上映能给影院街带来活力，但在4部影片中超过损益平衡点的作品只有《寂静》一部。制作费280亿韩元的金容华导演的《月球》损益平衡点为600万名观众，但观众只有51万名，票房惨败。 制作费不到100亿韩元的中小型电影的情况也类似。今年上映的电影中，超过损益平衡点的中小型作品只有一部恐怖电影《玉水站之鬼》。因为是低预算电影，所以才得以超过损益平衡点（20万名观众）。 电影界对韩国电影的低迷做出了各种分析，但最值得关注的是，在大流行期间熟悉Netflix等在线视频服务（OTT）的观众们的眼光提高了。支付相当于OTT一个月订阅费的观影费，来到电影院时，重要的选择标准是“值得在电影院观看的电影”。 大流行时期，随着电影制作及上映的延期，明星演员、著名导演、工作人员等大多数都转移到了OTT。因此，有很多明星出演、扎实的故事情节和华丽的演出阵容的OTT作品。也就是说，观众们再也不用为了看只出演电影的“电影演员”而来到影院街了。大多数上映作品从电影院下映后都可以在OTT上观看。因此。部分观众之间甚至出现了“如果不是真正吸引人的电影。就等一会儿在OTT上看”的说法。 最终韩国电影复活的必要条件是推出“优质的内容”。大众对显而易见的剧情发展和过时的新派、怀疑自我复制的演技的评价尺度变得严格。希望明年夏天影院街能听到“尝到了韩国电影的潜力”的故事。期待老演员们的“演技人生的误答笔记”不会再次展开。

한국어