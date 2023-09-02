中秋节邀请原子弹爆炸受害同胞来韩……尹总统遵守广岛G7承诺. September. 02, 2023 08:12. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统将在本月末中秋连休期间邀请日本广岛韩国人原子弹受害者到韩国。 总统室相关人士1日强调说：“尹总统在5月出席G7峰会时会见了韩国人原子弹爆炸受害者，并承诺‘将展现祖国的面貌’”，“这是为了遵守这一承诺。”该相关人士还补充说：“中秋连休期间，同胞们将享受故乡的节日，并受到饮食招待。” 此前，尹总统曾于5月访问广岛，会见了原子弹爆炸受害当事者第一代和20多名后代。尹总统回到韩国后，通过国务会议发言表示：“在遭受轰炸78年的岁月里，稍微了解了原子弹爆炸受害者遭受的痛苦”，“不久后将邀请韩国人原子弹爆炸受害者到祖国，并进行慰问。”

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