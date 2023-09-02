设备投资11年来最差……徒有虚名的规制改革引发的“惨案”. September. 02, 2023 08:11. . 支撑韩国经济的三大轴心——生产、消费、投资在时隔6个月后一齐退步。据统计厅统计，7月份产业生产减少0.7%，时隔3个月转为减少趋势；消费减少3.2%，创下3年来的最大跌幅；特别是设备投资骤减8.9%，时隔11年4个月出现了最大的降幅。 对于上述指标的恶化，政府解释说：“这反映了中国经济的不安因素和夏季天气恶化、汽车个别消费税下调结束等暂时性因素。”意思是说，这只是暂时的低迷，正在持续基调上的恢复趋势。但在主要指标的钝化强度大于预计的情况下，不能不说是过于安逸的认识。从下半年第一个月开始，三大指标全部倒下，很多人担心政府期待的“上低下高”效果会不会化为泡影。 最重要的是，在出口和内需不振的情况下，经济恢复的最后堡垒——投资也急剧减少，令人更添担忧。随着半导体行业恢复缓慢，最大贸易国中国经济动摇，主要大企业今年大幅减少投资规模或推迟投资执行期。随着中国经济的后退和供应链重组等出口销路受阻，7月份制造业出口出货量锐减（-14.5%），制造业库存率飙升11个百分点以上。 如果中国风险加剧，企业投资和出口将进一步萎缩，连1%左右的增长也将变得困难。要想摆脱低增长危机，除了通过规制改革激活企业投资之外，没有其他有效的解决方法。由于物价不稳定、家庭负债激增、资本外流危险，货币当局很难拿出下调利率的筹码，历代级税收漏洞导致财政余力耗尽。在货币、财政政策制约较大的情况下，可以轻易使用的经济刺激政策就是打破限制。 但束缚企业的规制枷锁在产业现场随处可见。大韩商工会议所4年前筛选出的需要改善的新产业限制困难中，到目前为止得到改善的还不到10%。历届政府都通过“拔电线杆”“去除指甲下的刺”“监管沙盒”等进行了规制改革，但都只是虎头蛇尾。虽然现政府也决定解除30年之久的产业园区限制等，开始打破“杀手锏限制”，但大部分都需要修改法律，因此令人担心只会停留在口号上。要想挽救仅剩的经济复苏火种，政府和国会、民间要齐心协力，加快打破限制的步伐。

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