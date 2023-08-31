普京总统将于10月访华，时隔7个月再次与习近平主席会面. August. 31, 2023 08:11. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统弗拉基米尔•普京（照片）将于10月访问中国，与中国国家主席习近平举行会晤。预计这将是普京总统因涉嫌战争犯罪被国际刑事法庭（ICC）发布逮捕令后的首次海外主要国家访问行程。 俄罗斯克里姆林宫29日表示，俄罗斯和中国正在准备进行包括最高层在内的各级接触。据路透社报道，克里姆林宫发言人德米特里•佩斯科夫当天就“普京总统将于10月访问中国参加‘一带一路’高峰论坛”的报道表示：“双方正在协调接触日程”，“具体的活动和日程将在适当的时候对外发布。” 此前，彭博社援引3名消息人士的话报道说，前一天普京总统在ICC发布逮捕令后，作为首次海外访问行程，将前往中国参加“一带一路”高峰论坛。据悉，习主席邀请普京总统参加活动。 如果两位首脑会面，这将是习主席今年3月对俄罗斯进行国事访问后，时隔7个月两人再次会面。这是普京去年2月在北京冬奥会开幕式前夕与习近平主席在北京举行首脑会谈后的首次访华。普京总统在ICC逮捕令发布后，除了访问没有义务协助执行逮捕令的非ICC成员国前苏联国家和伊朗以外，没有踏上海外巡访之路。中国不属于123个ICC成员国。上周在ICC成员国南非共和国举行的金砖四国（BRICS•巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等5个新兴经济国家）首脑会议，普京总统也只通过视频参与。克里姆林宫方面表示，普京总统将不参加下个月在非ICC成员国的印度举行的G20峰会。

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