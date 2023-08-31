中国游客回归，但消费减少，“经济效果”还是未知数. August. 31, 2023 08:11. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 有分析认为，虽然中国政府时隔6年零5个月解除了前往韩国的团体旅游禁令，但中国游客的涌入带来的经济效果可能达不到预期。这是因为中国房地产引发的经济危机导致中国人的消费大幅减少。 据路透社报道，泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾今年5月在韩国之前恢复中国人团体旅游，到访的中国游客人数比4年前减少了60%以上。韩国银行也在24日发表的报告中表示，上个月中国海外游客人数与2019年相比，日本只有44.3%、泰国只有37.3%、印度尼西亚只有37.1%，还不到新冠疫情以前水平的一半。 特别是，由于中国经济萧条，游客的消费能力明显下降。据香港旅游发展局透露，中国游客中回答“为了购物而访问香港”的比率从2017年-2019年的27%减少到今年5月的19%。美国经济专门媒体CNBC报道：“虽然以为3年的严酷的新冠疫情封锁政策会吸引大批中国海外游客，但很多人以海外旅行经费昂贵为由呆在家里。” 中国从新冠疫情之前的2017年3月起，作为“萨德”事态的报复措施，禁止前往韩国的团体旅游，但从本月10日开始解除了这一措施。有分析认为，虽然国内旅游、流通、食品业界以游客回归为契机，期待恢复之前的销售打击，但中国经济危机可能会拖后腿。韩国外国语大学国际地区研究生院教授姜俊英（音）表示：“虽然游客人数会逐渐增加，但由于对未来的不安，增加储蓄、减少消费的倾向会非常明显。”

한국어