首尔小学、初中、高中生数12年后将减少至今年的一半左右……届时分校和废校将不断出现. August. 31, 2023 08:10. by 朴星民 min@donga.com. 据首尔市教育厅首次分析，到2035年，首尔的小学、初中、高中学生数将减少到今年的一半左右。在出生率急剧下降的情况下，随着从首尔搬到其他地区的人口增加，预计首尔学生人数将比现有的预测值大幅减少。有人担心，如果学生骤减，学校将合并或关闭，周边地区也将逐渐荒废。首尔25个自治区的减少幅度偏差较大，教育当局急需制定长期对策。 据《东亚日报》30日掌握的市教育厅“各学校级的学龄人口变化趋势”资料显示，今年为78.688万人的首尔小学、初中、高中学生数继2027年66.9万人、2030年56.1万人之后，2035年将减少到42.1万人。这是市教育厅以统计厅和首尔市现有人口推算为基础，考虑到预想入学率及升学率、学生迁入•迁出展望等而修正的数值。首尔市在8个月前的去年12月推算的2035年小学、初中、高中学龄人口为44.8864万人。此次市教育厅的预测值比当时少了6.2%，具体下来少2.7864万人。 这是市教育厅除了每年预测的“学生分配计划”之外，首次另外公布学龄人口推算。市教育厅相关人士表示：“这反映了最近出生率急剧下降的趋势”，“但是从中学开始，为应对入学考试的迁入和迁出非常活跃，因此很难进行准确的推算。” 据预测值显示，首尔人口中小学、初中、高中学龄人口所占的比率将从今年的8.3%下降到2035年的4.7%。2035年首尔总人口约为895万人，比今年减少5.1%，而学生人数将大幅减少46.5%。预计65岁以上人口比率将从18.0%增加到28.4%。 预计这将导致分校、废校层出不穷的情况。也有意见称，为了适应高龄人口增加等人口结构变化，应该寻找将合并的学校等现有教育设施利用为终身教育设施的方案。 市教育厅正在讨论将小学和初中等学校重新分配的“双轨战略”。不能大幅增加上学距离的小学为了运营小规模学校，将建立“首尔型分校”，需要适当学生数的初中以上学校将积极合并和搬迁再配置，以应对教育需求。淑明女子大学教育系名誉教授宋基昌（音译）表示：“首尔在同一学区，班级间学生人数的学校间偏差很大”，“为了消除教育不平等，需要长期战略。”

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