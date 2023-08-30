距美职棒大联盟首次出现30个本垒打-60次盗垒的大记录，仅剩一记“礼炮”. August. 30, 2023 08:34. by 李憲宰 uni@donga.com. 小罗纳德•阿库尼亚（25岁•亚特兰大勇士队）距离在美国职业棒球大联盟（MLB）历史上首次达成一个赛季内30个本垒打-60次盗垒的伟大记录，只剩下了1个本垒打。 29日，在美国科罗拉多州丹佛库尔斯球场举行的球队与科罗拉多洛基队的客场比赛中，小阿库尼亚作为1号击球手兼右外野手出场，取得了5个有效击球、4支安打（1记本垒打）、1个四坏球上垒、5打点、4得分的成绩，表现十分活跃。 截止到前一天，小阿库尼亚已取得28个本垒打-59次盗垒，当天他又成功实现2次盗垒，在MLB历史上第7次站上20个本垒打-60次盗垒的高地。在MLB历史上，一个赛季内实现20个本垒打-60次盗垒的选手包括小阿库尼亚在内只有4人而已。里基•亨德森3次（1985年、1986年、1990年）、乔•摩根2次（1973年和1976年）、埃里克•戴维斯1次（1986年）。 小阿库尼亚当天在球队0比1落后的第3局以四坏球成功上垒，并在以2比2平分的第5局上半局无人出局1垒有人的情况下，击出了越过右中间围墙的2分本垒打。随后在球队以5比4领先的第7局，他又击出左中间安打后偷走2垒，创下了本赛季第60次盗垒的记录。在第8局他也以右前安打出垒后，再次成功盗垒。在第9局1人出局满垒的最后一个击球位上，他打出了横扫2垒打，带领球队以14比4赢得了当天比赛的胜利。 被誉为今年国家联盟（NL）最有价值球员（MVP）候选人的小阿库尼亚在剩下的32场比赛中，只要再击出一个本垒打，就将书写30个本垒打-60次盗垒的新历史记录。此前最接近该记录的选手是亨德森，他曾在1990年创下了28个本垒打-65次盗垒的记录。 本赛季MLB盗垒排名第一、击球率排名第三（0.335）的他表示，“能够以健康的身体参加比赛，感到非常幸福。我的目标是像现在一样坚持参加比赛，为球队的胜利做出贡献。”

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