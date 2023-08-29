“比起结婚，更愿意不婚”……只有36%的青年表示“对结婚持肯定态度”. August. 29, 2023 08:30. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 青年们认为不结婚的主要原因是“结婚资金不足”（33.7%）。其次是“感觉不到结婚的必要性”（17.3%）、“生育和养育负担”（11.0%）等。从性别来看，男性认为“结婚资金不足”的比重（40.9%）明显较高。没有感觉到结婚必要性的占13.3%。相反，女性的情况，不亚于金钱上的理由（26.4%），回答没有感觉到结婚的必要性（23.7%）所以不结婚的情况最多。 统计厅相关人士表示：“女性对结婚持否定态度，甚至感觉不到结婚的必要性。我认为，这是工作与家庭并存问题带来的影响。” 即使结婚也梦想成为“丁克族”的青年也在逐渐增加。以去年为基准，每2名青年中就有1名以上（53.5%）表示即使结婚也没有必要生孩子。该比重自2018年开始进行相关调查（46.4%）以后持续增加。从性别来看，43.3%的男性和65.0%的女性表示没有必要生育子女。另外，回答有意领养孩子的青年比重去年为31.5%，与10年前（52.0%）相比大幅减少。不想领养的理由中，回答“没有感觉到领养的必要性”的情况最多。 所幸青年们对家人的认识本身并没有变得消极。据调查，去年对父母、兄弟姐妹、子女等整体家庭关系表示满意的比重为73.5%。这一数字比10年前（64.8%）有所增加。据分析，与其说青年们忌讳形成家庭，不如说是因为社会、经济原因而回避结婚和生育的倾向更强。 对非婚同居和非婚生育的认识也发生了积极的变化。去年每10名青年中就有8名（80.9%）表示同意非婚同居，比10年前（61.8%）有所增加。另外，10人中有4人（39.6%）认为即使不结婚也可以养儿育女。这一比重比10年前（29.8%）有所增加。

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